Çelebi Dergisi'nde “Türk Musikisi” dosyası açıldı

Çelebi Dergisi'nin yayımlanan 8. sayısında 180 sayfalık Türk musikisi dosyası ele alındı. Dergide 21 yazar Türk mûsikîsini her yönüyle değerlendirdi.

Derginin Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Şahin, 8. sayıda açılan Türk Muskisi dosyası hakkında bilgi vererek, 'Dergimiz ilk gün heyecanıyla çalışmalarına devam ediyor. Üçüncü yılımızdan geriye baktığımızda ortaya koymaya muvaffak olduğumuz dosya konuları, dergimizin asıl söz sahipleri olan kıymetli okuyucuları tarafından büyük bir teveccüh ile karşılandı. Biz de bu teveccüh karşısında rehavete kapılmadan Türk tarihi, kültürü ve düşüncesine dair temel konu ve şahsiyetleri tüm yönleriyle, derinlemesine ve titizlikle ele almaya gayret ettik. İlk günkü heyecandan bir nebze kaybetmeden çalışmaya devam ettik'' dedi.

''Okuyucularımız tarafından olumlu geri dönüşler aldık”

Şahin, “Bu düşünce ve hissiyatla her yılın ilk sayısında yaptığımız üzere 2022 yılının ilk dosya konusunu âbide şahsiyetlerimizden olan Mitat Enç olarak belirlemiştik. Bu dosya konumuzu Nisan 2022'de yayımladık. Büyük bir ilgi gördü ve kıymetli okuyucularımız tarafından olumlu geri dönüşler aldık. Bu hissiyatın verdiği şevk neticesinde elinizde bulunan Türk Mûsikîsi dosya konusu üzerine yoğunlaşarak teveccühe mazhar olmaya çalıştık. Kendi mûsikî sistemlerini oluşturan Türkler, 13. yüzyıl gibi erken tarihlerden itibaren bu alanda eserler vermeye başlamıştır. Bu minvalde, büyük üstadlar yetişmiş ve sürekli olarak gelişerek Türk'ün cihana bakışındaki inceliği oluşturmuşlardır. Mûsikîmizin üstadlarının yüzyıllardır sazlarından damıttıkları birikim ve derinliğin farkında olarak Çelebi'de oluşturmaya çalıştığımız Türk külliyatı içerisinde Türk Mûsikîsi dosya konulu sayıyı ele almaya gayret ettik. Bu sayımızda küreselleşen dünyada direnmeye çalışan klasik Türk mûsikîsinin serencamı ve güncel sorunları temel teşkil etti. Bu minvalde Türk mûsikîsi alanında ehil kalemler, 'Türk-İslâm medeniyetinde mûsikînin yeri nedir, Öne çıkan sanatçılar kimlerdir. Millî mûsikîmiz hangi süreçlerden geçmiştir Türk mûsikîsinin güncel sorunları nelerdir' soruları temelinde dosya konumuza katkıda bulundular'' dedi.

Dergide önemli sanatçı ve yazarlar da değerlendirmede bulunurken Prof. Dr. Türker Eroğlu, “Türk Müziği Üzerine” başlıklı yazısıyla Türk mûsikîsinin birliğine, Prof. Dr. Banu Mustan Dönmez ise “Türkiye'deki Etnomüzikoloji Yaklaşımı Üzerine Eleştirel Bir Bakış” yazı ile Türkiye'de etno müzikolojinin güncel durumuna ve sorunlarına değindi.

Türk mûsikîsinin yaşayan önemli isimlerinden olan sanatçı İrfan Gürdal ile Türk mûsikîsi üzerinde söyleşinin de yer aldığı dosyada İrfan Gürdal'ın Türk mûsikîsine bakışı, Türkistan'dan Anadolu'ya Türk musikisinin durumu ve Türk kültüründe mûsikînin yeri de okuyuculara anlatıldı. Doç. Dr. Recep Uslu, “Hızır Ağa'nın Müsebba Usulünde Tespit Edilmiş İlk Beste”, Dr. Öğr. Üyesi Fatma Adile Başer, Türk mûsikîsinde Ermenilerin varlığı üzerine “Ermeniler'de Müziğin Türkleşmesi”; Âşık Veysel üzerine Prof. Dr. Salahaddin Bekki, “Veysel Olmak/Olabilmek” ve Prof. Dr. İlgar İmamverdiyev, “Türk Dünyasının Sazlı-Sözlü Ortak Manevi Değeri Âşık Veysel”; Baraklarda Türk mûsikîsinin tezahürleri üzerine Dr. Halil Atılgan, “Baraklar ve Barak Havaları” ve “Barak Havalarının Usta İcracısı: Şerif Akbağ”; Hüseyin Kıyak, “Şevki Bey: Ölümünden Sonra Yazılanlardan Adına Kurulacak Mahalleye”; İsmail Bingöl, “Gazel Formunun Büyük Üstadı: Hâfız Yaşar Okur”; M. Burak Çetintaş, “Unutulmuş Bir Bestekâr: İsmail Fennî Ertuğrul Bey'in Kendi Notasından Üç Bestenigâr Eseri”; Hüseyin Asker, “Türk Kültüründe Davul, Kam Davulu, Tüngür, Tüür”; Ali Çalık, “Türküler”; Doç. Dr. Mehmet Akif Korkmaz, “Türkü Kültürü ve Giresun Coğrafyası Türk Çalışmalarının Problemleri” yazıları da dergide yer aldı.

Her sayı dosya konusuna ilişkin kitapların da değerlendirildiği derginin Kitabiyât bölümünde ise Zafer Saraç, John Morgan O'Connell'in “Alaturka: Türk Müziğinde Bir Üslup” ve Ali Gezginci, Cinuçen Tanrıkorur'un hatıratı “Saz ü Söz Arasında” başlıklı kitapları hakkında değerlendirme yazıları da yer aldı.

Şahin derginin sosyal medyasında belirtilen satış ve irtibat noktalarından temin edilebileceğini de sözlerine ekledi.