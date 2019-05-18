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Çelenk'ten 19 Mayıs mesajı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


MÜSİAD Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk bağımsızlık mücadelesinin 100. yılını kutladıkları için gururlu olduğunu belirterek, “Emperyalist güçlerce işgal altında bulunan Anadolu topraklarında kurtuluş ve bağımsızlık meşalesinin yakıldığı bu anlamlı günün 100. yılını kutluyor olmanın coşkusunu ve gururunu yaşıyoruz” dedi.


Bağımsızlık meşalesinin 100'üncü yılı


19 Mayıs' Atartürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramını kutlayan Çelenk, “19 Mayıs, yok edilmek istenen bir milletin var olma yolundaki güneşi olmuştur. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş, Türk milletinin kurtuluş müjdesi olan 19 Mayıs, milletimiz için iftihar kaynağı, gençlerimiz için ise ibret vesilesidir. Türk milletinin işgalci güçlere karşı verdiği eşi görülmemiş mücadelenin başlangıcı olan bu tarihi gün, gençlerimize çok iyi anlatılmalıdır. Gençlerimizin 19 Mayıs'ın içerdiği derin mananın idraki içinde, ecdadımızın emaneti olan bu vatanı daima koruyacaklarına, bizi biz yapan değer ve ilkelere sonuna kadar sahip çıkacaklarına inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, başta geleceğimizin teminatı gençlerimiz olmak üzere tüm halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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