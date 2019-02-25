Cemil Alevli Koleji (IBDP) öğrencilerinden örnek proje

GKV Özel Liseleri bünyesinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren Gaziantep Kolej Vakfı Özel Cemil Alevli Koleji tarafından yürütülen IB-CAS (Kreatif+Etkinlik+Toplum Hizmeti) Programının önemine değinen Liseler Müdürü Mehtap Özdemir “Öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin yanı sıra, kendilerini daha iyi tanıyarak yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası sorunlara karşı duyarlılık geliştirmelerini, başkalarıyla işbirliği içinde çalışmalarını, özel yeteneklerini paylaşmalarını hedeflediklerini ifade etti

“Öğrencilerimizi topluma yararlı bireyler olarak yetiştiriyoruz”

Cemil Alevli Koleji bünyesinde eğitim öğretim gören öğrencilerin uygulanan programlarla farklı alanlarda da kendilerini yetiştirdiklerini ifade eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir “Öğrencilerimiz bu güne kadar IB-CAS (Kreatif+Etkinlik+Toplum Hizmeti) Programının başarıyla uygulanması sonucu birçok deneyim ve kazanım elde etmiştir. CAS kapsamında yer alan “Toplum Hizmeti” çalışmalarının amacı ise öğrencilerin kendi kapasitelerinin farkına vararak, sorumluluk alma yeteneklerinin geliştirilmesi, yerel ve uluslararası topluma yararlı birer birey olmalarını sağlamaktır. Hizmet aktiviteleri başkaları için ve başkaları ile beraber işler yapmak ve buna kendini adamayı gerektirir” dedi

“Topluma hizmet çalışmalarını destekliyoruz”

Özdemir öğrencilere yönelik düzenlenen topluma hizmet programlarıyla öğrenciler arasında yardımlaşma ve dayanışmanın da arttığına dikkat çekerek “Önceki yıllarda CAS'in “Toplum Hizmeti” alanına destek vermek amacıyla Mehmet Emin - Zekiye Üstünel İlköğretim Okulu ile bir işbirliği yaptık. Bu işbirliği ile okulumuzun öğrencileri, Mehmet Emin-Zekiye Üstünel İÖO öğrencilerine gönüllü olarak öğrencilerin birçok konuda derslerine yardımcı olmuş, birçok konuda ortak etkinlikler düzenleyerek birlikte çalışmalar yürütmüşlerdi. Bu yılda gerçekleştirilen haftalık İngilizce, Kimya ve Türkçe Kreatif Okuma alanlarında ki etkinliklere gönüllü olarak katılıp yine öğrencilerin bu alanlarda ki derslerine yardımcı olmaktadırlar. GKV Özel Cemil Alevli Koleji öğrencileri “Toplum Hizmeti” çalışmalarını gönülden ve başarıyla gerçekleştirmektedirler” diye konuştu.