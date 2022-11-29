Cenaze aracı otomobil ile çarpıştı: 2 yaralı

Gaziantep'te cenaze aracı ile bir otomobil kavşakta çarpıştı. Feci kazada cenaze aracı yan yatarken, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Beyler Mahallesi Hastane Kavşağında Mustafa P. ‘un kullandığı 27 BSH 48 plakalı cenaze nakil aracı ile Fehmi Y.'nin kullandığı 27 SV 325 plakalı araç çarpıştı. Cenaze aracının devrildiği kazada, otomobil sürücü Fehmi Y.(52) ve yanında bulunan annesi Fidan Y. (82) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan ambulans ile İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Işık ihlali sonucu meydana geldiği öğrenilen kazada cenaze nakil aracının Gaziantep merkezden İslahiye ilçesine vefat eden bir şahsın cenazesinin bıraktığını ve Gaziantep merkeze doğru seyir ettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili olarak incelemenin başlatıldığı bildirildi.