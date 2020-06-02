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Cenaze nakil aracının şoförü kazada öldü

Gaziantep’ten Erzincan’a cenaze götüren ve dönüş yolunda kaza geçiren cenaze nakil aracı şoförü hayatını kaybetti.

Gaziantep'ten Erzincan'a cenaze götüren ve dönüş yolunda kaza geçiren cenaze nakil aracı şoförü hayatını kaybetti. Ölen şoförün cenazesi, başka bir cenaze aracı ile memleketi Gaziantep'e getirildi.


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğünde nakil aracı şoför olarak çalışan Mehmet Özçelik, Erzincan'a cenaze götürdükten sonra geri dönerken Sivas'ın İmranlı ilçesinde trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Sivas'ta yapılan otopsi işlemlerinin ardından Özçelik'in cenazesi Sivas Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracı ile memleketi Gaziantep'e getirildi.


Uzun yıllardır çalıştığı mezarlıklar müdürlüğü gasilhanesine getirilen Özçelik'in cenazesini gören mesai arkadaşları ve ailesi gözyaşlarına hakim olamadı. Özçelik'ın cenazesi yıkama ve defin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Şahinbey ilçesine bağlı Osmanlı kırsal mahallesinde bulunan aile kabristanlığında defnedilecek.

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