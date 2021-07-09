Cerablus Hastanesi Ek Poliklinik Binası hizmete alındı

Cerablus'ta düzenlenen yeni poliklinik binası açılışına, Vali Davut Gül, Vali Yardımcısı Rızvan Eroğlu, Karkamış Kaymakamı Emin Bağlı, İl Sağlık Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki, CARE Türkiye Temsilcisi ve Direktörü Sherine Ibrahim ile ilgililer katıldı.

Vali Gül, burada, güvenli bölgede sunulan sağlık hizmetine önemli destek verecek ek poliklinik binasının hayırlı olması temennisinde bulundu.

CARE Türkiye Temsilcisi Sherine Ibrahim ise insanı yardım noktasında her türlü desteğe hazır olduklarını belirterek destekleri için Vali Gül'e teşekkür etti.

Konuşmalar sonrasında Vali Gül, beraberindeki heyet ile 1200 metrekare kapalı alana sahip ve 14 farklı branşta poliklinik hizmeti veren hastaneyi gezerek hastalara geçmiş olsun dilekleri iletti. Vali Gül, daha sonra Önder Dayanışma ve Kalkınma Derneği tarafından Cerablus'ta açılan kurs merkezini ziyaret ederek burada eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Karkamış Gümrük Kapısında geçiş işlemleri sürüyor

Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile beraber hareketli günlerin yaşandığı Karkamış Gümrük Kapısı'ndaki geçiş işlemlerini yerinde inceleyen Vali Gül, bayram dolayısıyla izin verilen Suriyeliler için yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Güvenli bölgeye geçecek olan Suriyelilerin yapması gereken iş ve işlemlerin ayrıntılarına Gaziantep Valiliği resmi internet sitesinde ulaşılabileceği bildirildi.

Karkamış tren garı turizme kazandırılacak

Vali Davut Gül, Karkamış'ta bulunan tarihi gar binasında incelemelerde bulundu. Burada yetkililerden bilgi alan Gül, tarihi ve doğal yapısı ile geçmişin izlerini günümüze taşıyan önemli eserlerden biri olan tarihi gar binasının restore edilerek turizme kazandırılması noktasında planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Gül, Karkamış Antik Kenti Giriş ve Karşılama Merkezi, Tır Parkı ve Karkamış-Nizip Yol yapım çalışmalarında gelinen son durumu da yerinde gördü.

Gül, sınırda görev yapan Mehmetçiklerle bir araya geldi

Vali Gül, Soylu Üs Bölgesinde bulunan Şehit Teğmen Furkan Yayla Kışlası ile Köprübatı Hudut Karakolu'nda Mehmetçiklerle bir araya geldi. Vali Gül daha sonra Fırat Nehri üzerinde kurulan balık çiftliklerinden biri olan Kılıç Deniz Ürünleri Balık İşletmelerini ziyaret etti.