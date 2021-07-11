Gaziantep'te görev dönüşü evine gelen çevik kuvvet polisi, beylik tabancasıyla kendini vurdu. Hayatını kaybeden polisin 3 gün sonra düğününün olacağı öğrenildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli Adıyaman nüfusuna kayıtlı polis Y.A., beylik tabancasıyla kendini vurdu. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde görev dönüşü evin gelen Y.A., tabancasıyla kafasına tek el ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Y.A.'nın komşuları durumu polise bildirdi. Polis ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin tüm müdahalelerine rağmen Y.A., hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olay yerinde yoğun güvenlik önlemi alırken, Y.A.'nın cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis ekipleri intiharla ilgili inceleme başlatırken, Y.A.'nın 3 gün sonra düğününün olacağı öğrenildi.