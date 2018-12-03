Çevre teknolojileri ve enerji projeleri ödüllendirildi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Kalyoncu İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi (KALİTTO) tarafından, ‘'Çevre Teknolojileri ve Enerji'' temalı ‘'AR-GE (Araştırma-Geliştirme) Teknolojileri Proje Pazarı Hasat-8'' düzenlendi.

TÜBİTAK desteği ile organize edilen, akademisyen, araştırmacı, girişimci ve sanayicileri bir araya getiren program, HKÜ Akıllı Bina ve İnovasyon Merkezinde (ARBİM) gerçekleştirildi. Yenilenebilir ve geri dönüşümle kazandırılan enerji, atıkların doğaya geri kazandırılmasında çevreye olan etkisi temalarında projelerin sunulduğu ve iki oturumda düzenlenen çalıştayda, projeler değerlendirildi. Başarılı projelerin ödüllendirildiği proje pazarının bilim kurulu başkanlığını HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen yaptı.

HKÜ'nün, bölgede yenilenebilir enerji kaynakları ve çevre alanında projeler gerçekleştirmesinde aktif rol oynadığını söyleyen Sözen, "Gaziantep ilinin ve bölgenin en dinamik ve yenilikçi olma hedefi ile faaliyetlerini sürdüren Hasan Kalyoncu Üniversitesi, birçok alanda olduğu gibi çevre ve yenilenebilir enerjide de örnek ve öncü projelerini hayata geçirmektedir. Güneş enerji santralleri kurarak bu amaçla enerji ihtiyacının tamamına yakınını karşılayan üniversitemiz, ilgili alanlarda öncülük yapmaktadır. Hasat-8 proje pazarının, Ar-Ge, fikri sınai mülkiyet hakları ve proje yönetimi konularına dikkat çekmek ve projeleri sektörel paydaşlar ile buluşturmak anlamında önemli bir fonksiyonu yerine getireceğine inanıyorum'' dedi.

İlk üç proje ödül aldı

Çevre teknolojileri ve enerji anlamında önem arz eden programda, ilk üçe giren projeler ödüllendirildi. Prof. Dr. Sinan Uyanık'ın, sulamadan dönen suların iyileştirilmesi için perdeli yapay sulak alanlar projesi üçüncü, Mühendis Erkan Başaran'ın, araçlar için sudan hidrojen gazı ekojilerini üreten sistemprojesi ikinci ve Prof. Dr. Erhan Şahinkaya'nın, ters osmoz tesislerinde oluşan konsantratın arıtımı ve su geri kazanımının arttırılması projesi birinci oldu.