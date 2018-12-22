Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Geneyik müjdesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'yle birlikte Geneyik bölgesinde 4 milyon metrekare alana yeni bir şehir inşa etmeyi planladıklarını söyledi.

Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Gaziantep'e gelen Bakan Kurum, Gaziantep Valiliğinde; Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti milletvekilleri, kaymakamlar ve ilçe belediye başkanlarıyla kentsel dönüşümden çevreye, sıfır atıktan parkların yönetimine kadar birçok konuyu masaya yatırdı, il genelinde uygulanacak projelerin detaylarını ele aldı. Toplantının ardından gazetecilerin karşısına geçen Bakan, cumhurbaşkanlığı sisteminin ruhuna uygun bir şekilde şehirleri dolaştıklarını belirterek, bu vesileyle şehirlerin yaşadığı sorunları ve problemleri yerinde görme fırsatı bulduklarını ve buna uygun projeleri şehri görüştüklerini bildirdi.

Bakan Kurum, Çingene Kızı Mozaiğinin eksik olan 12 parçasının, ABD Ohio eyaletinde bulunan Bowling Üniversitesi'nden, ait olduğu topraklara getirilmesi için büyük çaba sarf eden Kültür ve Turizm Bakanlığına ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür ederek, mozaik parçalarının tamamlanmasıyla gastronomi alanında lider olan Gaziantep'in turizmine büyük katma değer katacağını aktardı.

"Aydınlar Mahallesi neticelendirildi"

Toplantıda Gaziantep için karar verilen projeleri açıklayan Bakan Murat Kurum, “Yıllardır kangren olmuş, büyük mücadeleler verilmiş ama neticelendiremediğimiz Aydınlar Mahallesi'ni bugün neticelendirmiş oluyoruz. 200 bin metrekarelik alanda metruk yapıların, deprem riski yaşayan yapıların, afet riskine maruz yapıların kentsel dönüşüm projesine dahil edilmesi suretiyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'mızla bu alandaki kentsel dönüşümü gerçekleştireceğiz yapacağımız yeni proje, içinde millet bahçesi olan sosyal donatıları olan tüm bölgenin sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak okulları, camileri yeşil alanları, yürüme yollarını ihtiva eden bir proje gerçekleştireceğiz. Buradaki 1500 hak sahibinin, sorunlarını problemlerini çözmüş olacağız. Yine İpekyolu Mahallesinde 267 bin metrekare alandaki İpek Yolu kentsel dönüşümü, 1300 hak sahibini ilgilendiriyor. Bu kentsel dönüşüm projesinde yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Büyükşehir Belediye başkanlığımızla ve Şehitkamil ilçe belediyemizle birlikte bu projenin dönüşümünü yapacağız. Yine bu alana da millet bahçesi, içinde bölgenin ihtiyacını giderecek ortaokul, ilkokul, lise, cami ve yeşil alan düzenlemesini içeren bir projeyi gerçekleştirdiğimizde toplamda şehir merkezinde yaklaşık 3 bin hak sahibini ilgilendiren 467 bin metrekare alanda çok büyük kentsel dönüşüm projesini 2019 yılı içerisinde başlamak suretiyle Gaziantep'imize kazandırmış olacağız" dedi.

"Kuzey Şehire 750 konut daha"

Kuzey şehir ile ilgili de bilgi veren Bakan Kurum, "Kuzey kentte biliyorsunuz büyük bir toplu konut projesi, örnek bir kentsel dönüşüm rezerv konut projesi gerçekleştiriyoruz Büyükşehir Belediyemizle. İlk etapta burada 3 bin bağımsız bölüm ürettik. 3 bin bağımsız bölümün ihtiyacını gördüğümüz sosyal donatıları yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi ve Organize Sanayi Bölgesinin, sanayide çalışanlar için bizden talepleri var. Organize Sanayi Bölgesinde çalışanlarla oradaki konut ihtiyacını gidermek, Gaziantep'in trafik problemini çözmek adına bu projenin devamı niteliğinde 750 konuta çıkacağız ve 2019 yılı içerisinde inşasına başlayacağız" şeklinde konuştu.

"Geneyik bölgesine Antep kültürüne uygun konutlar"

Gaziantep artan nüfusuyla, sanayileşmesiyle büyümesiyle, hem ülkemiz, hem de bölgemiz adına çok önemli bir ilimiz. Oldukça fazla konut ihtiyacımız var. Hem alt gelirin, hem orta gelirin, hem de burada görev yapan memurlarımızın çok ciddi konut ihtiyacı var. Bu konut ihtiyacını gidermek adına 4 milyon metrekare alanda Geneyik bölgesinde yeni bir örnek şehir inşa etmeyi planlıyoruz. Bu plan çerçevesinde 4-5 katı geçmeyecek, yatay mimarı esaslı, bizim kültürümüze, örfümüze, adetlerimize uygun Antep'in kültürüne uygun projeyi inşallah Büyükşehir Belediyemizle birlikte başlatıyoruz. Burada orta gelirli vatandaşlarımıza, memurlarımıza, esnafımıza ve çalışanlarımıza hitap eden projenin ilk etabında 750 konutu talep örgütlenmesi suretiyle başlatacağız, inşallah bu projeyi de 2019 yılının ilk çeyreğinde başlatmayı düşünüyoruz” diye konuştu.

Diğer ilçe belediyeleriyle yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, alan incelemeleri kapsamında İleri Biyolojik Arıtma Tesisi, Kuzey Şehir Projesi, Aydınlar Mahallesi ve Nizip Caddesi Kentsel Dönüşüm Alanları'nda incelemelerde bulundu.