İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çeyiz hırsızı yakalandı

Gaziantep’te yeni evlenen çiftin çeyiz eşyalarını çalan hırsız önce güvenlik kameralarına, daha sonra polise yakalandı.

Gaziantep'te yeni evlenen çiftin çeyiz eşyalarını çalan hırsız önce güvenlik kameralarına, daha sonra polise yakalandı.


Olay, Şehitkamil ilçesi Karacaahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın bodrum katında bulunan çeyiz eşyalarını çalan şüpheli güvenlik kameralarına yakalandı. Güvenlik kameralarını inceleyen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Çalınan çeyiz eşyalarının bir kısmı ise bulunarak sahiplerini teslim edildi. Şüpheli, yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.