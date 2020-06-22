İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ceza kararı Gazianteplilere maske taktırdı

Yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından maske takmanın zorunlu hale getirilmesi ve maske kullanmayanlara ceza kesileceği yönündeki genelge üzerine Gaziantepliler maska kullanmaya başladıGeçtiğimiz hafta sosyal mesafe ve maske kuralı ile ilgili yapılan araştırmada kurallara uymamada 20 milyonluk İstanbul’u geride bırakarak birinci sıraya oturan 2 milyonluk Gaziantep’te, vatandaşların yapılan son uyarılara ve alınan kararlara uyarak maske taktığı görüldü.

Yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından maske takmanın zorunlu hale getirilmesi ve maske kullanmayanlara ceza kesileceği yönündeki genelge üzerine Gaziantepliler maska kullanmaya başladı


Geçtiğimiz hafta sosyal mesafe ve maske kuralı ile ilgili yapılan araştırmada kurallara uymamada 20 milyonluk İstanbul'u geride bırakarak birinci sıraya oturan 2 milyonluk Gaziantep'te, vatandaşların yapılan son uyarılara ve alınan kararlara uyarak maske taktığı görüldü. İçişleri Bakanlığının maske kullanmayanlara para cezası kesileceği yönündeki genelgesi sonrası kentin en işlek bölgelerinden Gaziler Caddesi, Karagöz ve Tarihi Kültür yolunda vatandaşların maske taktığı ve karardan memnun oldukları görüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.