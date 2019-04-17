Cezayir'den geldi Gaziantep'te kök hücre tedavisi ile diz ağrılarından kurtuldu

Cezayir'de yaşayan 36 yaşında ki Messaouda Benmezıane'nin diz ağrıları nedeniyle yıllardır çektiği çile, Gaziantep'teki Özel Hatem Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Tuğba Kalli tarafından uygulana kök hücre tedavisi ile son buldu.

Cezayirli Benmezıane'nin iki dizinde oluşan ağrıları dayanılmaz hale gelince hastane hastane dolaşarak, ağrılarına çözüm aradı. Gitmiş olduğu sağlık kuruluşlarında ameliyat önerilen Benmezıane, son çare olarak Türkiye'ye geldi. Gaziantep Özel Hatem Hatem Hastanesi'nde başarılı bir şekilde ameliyatsız kök hücre tedavisi yapıldığı bilgisine ulaşan Cezayirli hasta, hastane yöneticileri ile temasa geçti. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Tuğba Kalli, muayene ve tetkiklerin sonucunda kök hücre tedavisine karar verdi. Başarılı bir şekilde gerçekleştirilen Kök hücre uygulamasının ardından Benzeıman aynı gün taburcu edilerek, şifa ile ülkesine döndü. Kök hücre uygulamasını başarıyla gerçekleştiren Dr. Kalli, "Kök hücre enjeksiyon tedavisi kas iskelet sistemi hastalıklarından en sık kıkırdak hasarı ile giden eklem hastalıklarında özellikle de diz eklemi için uygulanmaktadır. Kök hücre tedavisi için ameliyathane şartlarında karın bölgesinden düşük hacimde yağ dokusu alınır. Bu yağ dokusu yaklaşık 1 saat süren işlem çerçevesinde kök hücrelerin toplanacağı şekilde ayrıştırılır. Daha sonra da uzman hekim tarafından eklem içi enjeksiyon olarak uygulanır. Enjeksiyon sonrası kök hücreler çoğalarak hasarlanmış kıkırdak doku bölgesine ilerler ve yeni kıkırdak oluşumunu başlatır. Cezayir'den gelen hastamızın da ileri evre diz kapağı hasarı, kemik ve kıkırdak hasarı, çapraz bağ ve menüsküs yırtığı yani son evre ameliyat seviyesinde kireçlenme problemi mevcuttu. Ameliyat için yaşı genç olan, ameliyat olamayan veya olmak istemeyen hastalarda yüksek düzeyde etkili bir yöntem olan kök hücre tedavisini hastamızın iki dizine de uyguladık. Hastamıza herhangi bir yatış işlemi yapmadık. Hastamızı aynı gün sağlıklı bir şekilde taburcu ettik" dedi.

Ameliyatsız bir şekilde tedavi olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Benmezıane, "İki diz kapağımda oluşan ağrılardan dolayı çok şikayetçiydim. Diz ağrılarım yaşam standartlarımı oldukça olumsuz yönde etkiliyordu. Diz ağrılarım için ameliyat olmak istemiyordum. Birçok araştırmalarım neticesinde Hatem Hastanesinde ameliyatsız bir yöntem uygulandığı bilgisine ulaşınca Gaziantep'e geldim. Kök hücre uygulaması çok başarılı geçti. Çok iyiyim. Emeklerinden dolayı Dr. Tuğba hanım başta olmak üzere , Hatem Hastanesi Sağlık turizmi ekibine ve hastane çalışanlarına teşekkürü borç bilirim" dedi.