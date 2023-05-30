Check up yaptırdı, hayatı kurtuldu

Tatil için memleketi Gaziantep'e gelen gurbetçi Oktay Bozkurt, arkadaşının tavsiyesi üzerine özel bir hastanede chek up yaptırdı. Yapılan kontrollerde kalp damarlarında ciddi bir tıkanıklık olduğu belirlenen Bozkurt, acilen operasyona alındı.

Almanya'da yaşan ve tatil için Gaziantep'e gelen 55 yaşındaki Oktay Bozkurt, herhangi bir sağlık sıkıntısı yaşamamasına rağmen kontrol maksatlı check-up yaptırmak istedi. Arkadaşının tavsiyesi üzerine Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'ne başvuran Bozkurt'un, muayene sırasında kalp damarlarında ciddi tıkanıklık olduğu tespit edildi. Bozkurt, kalp krizi riskine karşı vakit kaybedilmeden Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fehmi Kaçmaz tarafından operasyona alındı. Prof. Dr. Kaçmaz ve ekibinin başarılı anjiyo operasyonu ile tıkalı damarları açılan hasta hayata yeniden tutundu. Check-up sayesinde ölümden döndüğünü dile getiren Oktay Bozkurt, “Almanya'dan Gaziantep'e ailemin yanına geldim. Kontrol maksatlı tanıdıklarımın tavsiyesi üzerine ANKA Hastanesi'nde check-up yaptırmak istedim. Bu sayede yaşanacak daha kötü durumların önüne geçmiş oldum. Sağlığımızı ertelemememiz gerektiğini bir kez daha anladım. Yılda bir kez check-up yaptırmak çok önemli. Herkes şikayeti olmasa da, mutlaka yılda bir kez check-up yaptırsın. ANKA Hastanesi doktor ve sağlık çalışanları her aşamada benimle çok iyi ilgilendiler. Kendilerine çok teşekkür ederim" dedi.

Hastayı sağlıklı bir şekilde taburcu etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fehmi Kaçmaz, “Genellikle ilerleyen yaşla birlikte damar duvarında ortaya çıkan esneklik kaybı, hipertansiyon, damar sertliği, hiperkolesterolemi, diyabet ve obezite gibi hastalıklar nedeniyle gelişebilen damar tıkanıklığı, atardamar ve toplardamarda oluşabilir. Modern çağın beraberinde getirdiği alışkanlıklar, damar tıkanıklığı görülme sıklığını artırırken görülme yaşını düşürmektedir. Damar tıkanıklığı ve kalp krizi riskinden korunmak için düzenli bir yaşam tarzı benimsenmeli, dengeli beslenmeye özen gösterilmeli ve belirli periyotlarda muhakkak check-up yaptırılmalıdır” diye konuştu.