CHP Araban ilçesi 37. Olağan Kongresi yapıldı

Recep Tayyip Erdoğan Parkı içerisindeki bir kafede yapılan CHP Araban İlçe Başkanlığının 37. Olağan Kongresi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Tek listeyle gidilen genel kurulda güven tazeleyen Mustafa Kayacı, 68 delegesi bulunan CHP Araban ilçe teşkilatından kongreye katılarak oy kullanan 38 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

Kayacı, delegelere destekleri için teşekkür etti. Kongreye, CHP Gaziantep İl Başkanı Lütfi Demir, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru ve partililer katıldı.