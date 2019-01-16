CHP Gaziantep Milletvekili Kaplan, Feray Şahin cinayetini meclise taşıdı

CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, 2017 yılında Mersin'de işlenen Feray Şahin cinayeti zanlısı polis memuru Fatih Burak A.'nın tahliye edilmesiyle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması için meclise bir soru önergesi sundu. Kaplan sunduğu önergede, “Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun açıkladığı raporda sadece 2018 yılında 440 kadın öldürüldü 317 kadına cinsel şiddet uygulandı. Kadın cinayetlerinin arttığı, kadına karşı şiddetin fazlalaştığı ülkemizde caydırıcı cezalarla önlenmeli ve kesinlikle cinayetin ve şiddetin iyi hal indirimi olmamalıdır. Basına ve kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Mersin'de üniversite son sınıf öğrencisi Feray Şahin 19 Eylül 2017 tarihinde polis memuru Fatih Burak A. tarafından işlenen cinayete kurban gitti. Feray Şahin davasında “Kasten Öldürme” suçundan yargılanan Polis Memuru Fatih Burak A'ya, Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesinde 5 yıl 3 ay ceza verildi. Polis Memuru Fatih Burak A., 1.5 yıl yargılama süresinin sonunda tutuklu bulunduğu süre gerekçe gösterilerek serbest bırakıldı. Feray Şahin gibi yüzlerce kadın şiddetin ve cinayetin kurbanı olmaktadır. Bugün Feray Şahin'i katleden kişi, serbest kalarak yarın başka bir Feray Şahin cinayetinin zanlısı olabilir. Kadın cinayetlerinin durdurmanın tek yolu caydırıcı cezalar ve İstanbul Sözleşmesinin tam anlamıyla uygulanmasıdır” ifadelerine yer verdi.

Basına yansımış ve gündem oluşturmuş Feray Şahin davası sonucunda, tutuklunun 1,5 yıl süren yargılama sonrasında serbest bırakılmasının hem acılı ailenin hem de kamuoyunun beklemediği bir karar olduğunu vurgulayan Kaplan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması için” Feray Şahin'in katili Polis Memuru Fatih Burak A. serbest bırakıldıktan sonra, Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamesi, Kanun No 7068 10. Madde 5. ve 7. fırkalarına göre memurun mesleğinden ihraç edilmesi gerekirken ilgili polis memuru mesleğine geri dönebilecek midir. Bu konudaki yasal düzenlemeler nedir. Polis Memurluğuna kabul hangi kriterlere göre yapılmaktadır. Mesleğe kabul edilen kişilere psikolojik testler yapılmakta mıdır. Polis aday memurlarına silah eğitimi verilirken, silahı görev sırasında güvenli bir yerde emniyet mekanizması aktif bir şekilde tutulmaları eğitimi verilmekte midir. Polis Memurlarına görev dışında silahlarını uluorta bırakmaları doğru mudur. Bu konuda polis memurlarına nasıl bir eğitim verilmektedir. Feray Şahin olayında sanığın savunmalarına itibar edilse dahi, memurun üstüne zimmetli ve devlet tarafından memura verilen silahla defalarca oynandığı ve silahla oynarken gencecik bir kızın ölümüne sebebiyet verdiğini beyan eden ve “yurt dışı yasağı” ile serbest bırakılan polis memurunu mesleğine devam ettiği takdirde toplumun huzurunu ve güvenini nasıl sağlayacaktır. Kadın cinayetlerinin önüne geçilebilmesi ve caydırıcı cezaların getirilmesi için daha ne kaç Feray Şahin kurban edilecektir. Yine ilgili Polis Memuru 15 Eylül 2017 tarihinden itibaren izin almış olmasına rağmen, görevli olduğu İstanbul Şehrini 14 Eylül 2017'de terk etmiştir. Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamesi'ne göre görev yerini erkenden terk eden memura bu konuda da ayrıca bir disiplin cezası verilmiş midir” sorularını sordu.