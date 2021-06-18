CHP Lideri Kılıçdaroğlu Gaziantep'te

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanları çalıştayı için Gaziantep'e geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki tüm Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının katıldığı Belediye Başkanları Çalıştayı için Gaziantep'e geldi. Saat 17.00'da Gaziantep'e gelen Kılıçdaroğlu, dinlenmek üzere kalacağı otele geçti. Kılıçdaroğlu'nun yarın saat 10.00'da basın açıklaması yapması bekleniyor.