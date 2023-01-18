CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Gaziantep'te Şanlıurfa gafı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te olduğunu unutarak, "Şanlıurfa'da olmaktan son derece mutluyum" diyerek gaf yaptı. Kılıçdaroğlu, konuşmasında bedava elektrik sözü ile Suriyelileri ülkelerine göndereceğini yineledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te "Güneydoğu Hemşeri Buluşması" programına katıldı. Programda çoğunlukla Şanlıurfalıların bulunduğu STK'lar, kanaat önderleri, dernekler ve vatandaşlarla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağını söyledi. Gaziantep'te olduğunu unutan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu sözlerine, "Şanlıurfa'da olmaktan son derece mutluyum" diyerek başladı. Bu sözlerin ardından salonda gülüşmeler oluşurken, bazı misafirlerin Kılıçdaroğlu'nu "Gaziantep, Gaziantep" diye düzeltmeye çalışması ise dikkat çekti.

"İktidara geldiğimizde en geç 2 yıl içerisinde Suriyelileri göndereceğiz"

Kılıçdaroğlu, konuşmasında "Gaziantep'te 500 bini aşkın Suriyeli var. Allah aşkına bana söyler misiniz, bu Suriye politikası yanlış mı? Doğru mu? Bizim Suriyeliler ile ne kavgamız var. Biz neden Suriye'ye girdik. Emevi Camii'nde 24 saatte namaz kılacaklardı ama sonucu 3 milyon 600 bin Suriye'nin Türkiye'ye gelmesi oldu. Gaziantep'te yaşayan Suriyeli sayısının resmi rakamlara göre 500 bin olduğu söyleniyor. Kimin ne yaptığı belli değil. Karnımızı doyurduk şimdi de onların karnını doyuracağız. İktidara geldiğimizde ırkçılık yapmadan onları en geç 2 yıl içerisinde kendi iradeleriyle Suriye'ye göndereceğiz. Hepsi gidecekler" dedi.

"Yine söylüyorum, çiftçilere bedava elektrik vereceğiz"

Konuşmasında daha önce de söylediği gibi yine bedava elektrik sözü veren Kılıçdaroğlu, "Çiftçiler bizi en çok elektrikten şikayet ediyordu. Faturaların çok yüksek geldiğini ve ödeyemediklerini söylüyorlardı. Ben de Şanlıurfalılara dedim ki önümüzdeki yerel seçimlerde Büyükşehir Belediyesini bize verin elektriğin tamamını çiftçilere bedava verelim. Bunu yine söylüyorum. Sayın Erdoğan dedi ki; 'Elinden tutan mı var yap.' Biz de Denizli'nin Bozkurt ilçesinde bunu yaptık. Belediye Başkanımız güneş panellerinden elektrik elde etti ve bu elektriği çiftçilerin kurduğu kooperatifle çiftçilerin elektriği bedava veriliyor. Daha bu ay kurdelesini kestik bu projenin" ifadelerini kullandı.

"14 Mayıs'ta seçim olacak"

Konuşmasının son kısmında seçimler için 14 Mayıs tarihini gösteren Kılıçdaroğlu, "Sandıklar gelecek. 14 Mayıs'ta seçim olacak ve sandığa gideceğiz. Allah'ın izniyle hep beraber yeni bir başlangıç yapacağız. Güzel bir başlangıç yapacağız" diye konuştu.