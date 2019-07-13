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CHP'den 15 Temmuz mesajı

CHP Gaziantep İl Başkanı Lütfü Demir 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.


CHP'li Demir Her Türlü darbeyi lanetlediklerini belirtti.


İl Başkanı Demir mesajında, “Demokrasiye ve milli idareye yönelik bu hain kalkışma ve arkasındaki FETÖ terör örgütünü lanetliyoruz. 15 Temmuz 2016 gecesinde yaptığımız gibi halk egemenliğine ve Türkiye'nin demokratik birikimine sahip çıkma azmindeyiz. Darbe girişimine karşı Milletimiz, Gazi Meclis ve siyaset kurumu ortak bir direniş sergilemiş, girişim boşa çıkartılmıştır. Ancak bu kararlı duruş ne yazık ki güçlü bir demokrasi çıkarma fırsatına dönüştürülmemiş, sonraki süreçte TBMM'ni devre dışı bırakan bir OHAL rejimi yerleştirilmiştir. Aradan 3 yıl geçmiş olmasına karşın darbenin siyasi ayağını ortaya çıkarmaya dönük esaslı bir adım da atılmamıştır. Askeri ya da sivil her türlü darbeye karşı kararlı duruşumuz devam edecektir. Güçlü ve müreffeh bir Türkiye yaratmanın yolu, Cumhuriyetin kuruluş ilkelerine bağlı, kuvvetler ayrılığına dayılı demokratik, laik, sosyal hukuk devleti esaslarına sarılmaktan geçiyor. Tek güvencemiz ve umudumuz yine milletimizin azim ve kararlılığıdır. Demokrasiye ve halk egemenliğine olan inancımızla 15 Temmuz hain darbe girişimini lanetlerken, darbeye karşı direnişte canını veren şehitlerimizi rahmetle anar, gazilerimize sağlık ve esenlikler dileriz” ifadelerini kullandı.

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