CHP'den Ak Parti'ye geçen başkana hayırlı olsun ziyareti

SS Antep Fıstığı İhtisas Organize Sanayi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanı Hızır Arıkök, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçiş yapan Araban İlçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette S.S. Antep Fıstığı İhtisas Organize Sanayi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanı Hızır Arıkök, Başkan Doğru'ya hayırlı olsun temennisinde bulundu. Hizmetlerinin artaracak devam edeceğine inandığını belirten Arıkök, "Araban Belediyesi olarak ilçemizin gelişimi ve halkımızın faydasına olacak olan tüm çalışmalarınız için tüm imkanlarımla yanınızdayıs. İlçeye hizmetlenizin artarak devam edeceğine inancımız tamdır. Çalışmalar konusunda sonuna kadar destekçiniz olacağız" diye konuştu.

Başkan Doğru da, Arıkök'e ziyareti ve desteği nedeniyle teşekkür etti.