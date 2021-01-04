CHP'li Belediye Meclis üyesi Mahkeme başkanının PKK sorusuna cevap veremedi

Gaziantep'te geçen yıl gözaltına alınan aralarında HDP Eski İl Başkanı ve CHP'li 2 meclis üyesinin de bulunduğu 30 kişinin yargılanmasına başladı. Duruşmada Şahinbey Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Adnan E.'nin, mahkeme başkanının “PKK terör örgütü mü değil mi?” sorusuna yanıt veremedi.

Gaziantep'te terör örgütü PKK'nın kent merkezi yapılanmasına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz yıl 14 Temmuz'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan HDP ve DBP yöneticileri ile 2 CHP'li ilçe belediye meclisi üyesinin de bulunduğu 30 kişinin yargılanmasına başlandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında “silahlı terör örgütü üyeliği”, “terör örgütü propagandası yapmak” ve “terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet” suçlarından iddianame hazırlanan 18'i tutuklu 30 sanık Gaziantep 2 Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Sanıklar ile avukatları duruşma salonunda hazır bulunurken duruşmayı sanık yakınlarının yanı sıra CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya ile HDP Milletvekili Mahmut Toğrul takip etti.

Kimlik tespitinin ardından başlayan duruşmada ilk olarak HDP Gaziantep il yöneticisi Abdullah A. savunma yaptı. Suçlamaları reddeden Açar, iddianameye konu olan suçlamaların siyasi çalışmalar olduğunu savundu.

Açar'ın ardından söz alan Şahinbey Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Adnan E.'nin avukatlarıyla mahkeme başkanı arasında üslup tartışması yaşandı. Tartışma esnasında avukatların mahkeme başkanına ses yükseltmesi üzerine başkan 3 avukatın salondan çıkarılmasına karar verdi.

“Terör örgütü tanımı herkese göre değişir”

Tartışma üzerine ara verilen duruşma CHP'li Meclis üyesi Adnan E.'nin savunmasıyla devam etti. Adnan E.'nin kendisine iddianamenin tebliğ edilmediğini söylemesi üzerine mahkeme başkanı duruşmayı bir hafta erteleyerek kendisine süre verebileceğini söyledi. Savunmasını sürdüren Adnan E. suçlamaların asılsız olduğunu belirtti. İddianameyi mahkemenin kabul etmemesi gerektiğini aktaran Adnan E., “Bin sayfadan fazla, klasörler dolusu olan iddianameyi geri iade edemeyeceğinizi biliyorum. Geçmişten bugüne değişen yok. Neye göre terör örgütü üyeliğiyle suçlanıyoruz. Terör örgütü tanımı herkese göre değişir. Afganistan'a göre Amerikalılar terörist. AKP'ye göre CHP terörist” dedi.

“Peki, PKK terör örgütü mü yoksa değil mi"

Bunun üzerine mahkeme başkanı Adnan E.'ye “Peki size göre PKK terör örgütü mü yoksa değil mi?” sorusunu yöneltti. Soru üzerine kaçamak cevaplar veren Adnan E., “Burada bunu mu tartışacağız” diyerek net bir cevap vermedi.

Duruşma diğer sanıkların savunmasıyla devam etti.