CHP'li ilçe başkanın öldürülmesinde yeni detaylar ortaya çıktı

İş yerinin önünde silahla öldürülen CHP Oğuzeli İlçe Başkanı İhsan Keskinsoy'un, işlettiği marketi satın aldığı kişi ile aracına haciz konulmasından dolayı tartıştığı ortaya çıktı.

İddiaya göre, CHP Oğuzeli İlçe Başkanı İhsan Keskinsoy 3-4 ay önce satın aldığı marketin karşılığında İ.K.'ya bir miktar para ve aracını verdi. Bir süre sonra Keskinsoy'un borçları nedeniyle araca haciz gelerek bağlanması nedeniyle marketi satın aldığı İ.K. ile araları bozuldu. Zaman zaman İ.K. ile tartışan Keskinsoy'un, olay gecesi marketi kapatarak iş yerinden çıktığı sırada İ.K. ile tartışmaya başladığı öğrenildi. Tartışmanın büyümesi üzerine belinden silah çıkaran İ.K.'nın İlhan Keskinsoy'a kurşun yağdırdığı ileri sürüldü.

Olay yerinde hayatını kaybeden İlhan Keskinsoy'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, polis ekiplerinin ise olay yerinde yaptığı incelemede aynı silahtan çıktığı belirlenen 6 adet boş mermi kovanı buldu. Olayın ardından kaçan İ.K. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Tamamlanan otopsinin ardından Keskinsoy'un cenazesi Oğuzeli ilçesinde toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.