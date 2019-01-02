Çiftçi güven tazeledi

Genel Kurul açılışının ardından şehitler anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunarak Divan Başkanlığı seçimi yapıldı. Seçimin ardından gündem maddeleri görüşülerek oylamaya geçildi. Yapılan seçimlerde ise mevcut Başkan Alper Tunga Çiftçi tek liste ile aday olurken delegelerin tamamının oylarını alarak, güven tazeledi. Seçim sonrası teşekkür konuşması yapmak için söz alan ASKON Gaziantep Şube Başkanı Alper Tunga Çiftçi Olağan Genel Kurul sonucunun şehrimize ve ülkemize hayırlara vesile olması temennisiyle sözlerine başladı. Çiftçi konuşmasında ASKON ailesinin Türkiye ve Dünyada teşkilatlanması olan büyük bir yapı olduğunu bu yapının Gaziantep' teki temsiliyetini taşımaktan onur duyduğunu belirtti. Yeni seçilen yönetim kurulu üyelerini tebrik eden Çiftçi yönetim kurulu üyeleri ile birlikte olağan üstü çalışma gayreti içinde olacaklarının sözünü verdi. Yönetim olarak 100 günlük ve 200 günlük kısa vade çalışma programlarının yanında uzun dönemde projelerinin hazır olduğunu söyleyen Şube Başkanı Alper Tunga Çiftçi yeni dönemde üyelerinin üretimlerini ve ihracatlarını artırmaya yönelik çalışmalara ağırlık vereceklerini açıkladı.Konuşmasının ardından yeni seçilen yönetim kurulu üyelerinin görevlerini açıklayan Çiftçi Genel Kurula katılan tüm üyelere teşekkür etti.

Yeni seçilen yönetim kurulu üyeleri ve görev dağılımı ise şöyle oluştu:

"Şube Başkanı, Alper Tunga Çiftçi, Başkan Yardımcısı ve Teşkilatlanma Komisyonu Başkanı Ökkeş Yenidoğan, Başkan Yardımcısı Ve Kurumsal İlişkiler Komisyonu Başkanı, Süleyman Bay, Başkan Yardımcısı Ve Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı, Mahmut Kalenderoğlu, Başkan Yardımcısı Ve Sektörler Komisyon Başkanı Mustafa Güneş, Başkan Yardımcısı Murat Balcı, Mali İşler Komisyonu Başkanı Duygu Sarı, Arge İnovasyon Yeni Yatırımlar Komisyon Başkanı Mehmet Polat, Üye İlişkiileri Komisyon Başkanı, Murat Arslan, Hizmet Sektörü Başkanı, Hüseyin Aslansoy, Sağlık Sektörü Başkanı Yakup Demir, Perakende Sektörü Başkanı Rüstem Turgut, Tekstil Ve Deri Sektörü Başkanı, Murat Aydıner, Kimya Plastik Sektörü Başkanı, Uğur Ali Gözübüyük, Makina Ve Otomotiv Sektörü Başkanı İhsan Güney, Basın Yayın Ve Ambalaj Sektörü Başkanı, İsmail Çınar, Gıda,Tarım Ve Hayvancılık Sektörü Başkanı Hakan Çakıcı, Elektronik,Enerji Ve Bilişim Sektörü Başkanı Gökmen Besnili, İnşaat Yapı Malzeme Ve Mobilya Sektörü Başkanı, Ahmet Haratoğlu, Hukuk Danışmanı, Av. Süleyman Çiçek."