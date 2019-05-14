Çiftçiler Günü'nü tarlada çalışarak kutladılar

Gaziantep'in Araban ilçesinde çiftçiler 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü tarlada çalışarak kutladı,

Araban ilçesi Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, Araban Ovası'ndaki arazileri dolaşarak tarlasında çalışan çiftçilerin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı. Altun, Çiftçiler Günü'nün öneminden bahsederken, tebrikleri kabul eden çiftçiler ise Ramazan nedeniyle tutulan oruç ve artan sıcaklıklara rağmen zorlu koşullardaki çalışmalarını sürdürdü.

Bereketli bir hasat dönemi dileyen Oda Başkanı Hasan Altun, "Her türlü şartta üretim yapan çiftçilerimiz bağ bahçe ve tarlada nasıl zor şartlar altında çalıştıklarını biliyoruz. Ürettikleri ürünlerle ülke ekonomisine ve Araban ilçemizin ekonomisine büyük katkı oluşturan ve bir tarım ilçesi olmamızı sağlayan, kışın soğuğunda, yazın sıcağında fedakarca üretim yapan tüm Arabanlı çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyor, ürünlerinin bol, kazançlarının bereketli, geleceklerinin umutlu olmasını diliyorum'' dedi.

14 Mayıs gününden habersiz olduklarını belirten çiftçilerden İbrahim Karataş, ziyaret ve kutlamadan dolayı memnuniyetini dile getirdi. Karataş, bölge üreticilerinin sorunlarını da anlatarak, Ardıl Sulama Barajı'nın bir an önce faaliyete geçirilmesini istedi.

Kutlamanın ardından sırılsıklam halde bulunan çiftçi İbrahim Karataş ve işçileri buğdayları sulama çalışmalarına devam etti