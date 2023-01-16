Çiftçilere 11 milyon 196 bin fide

Şahinbeyli çiftçilere daha önce; buğday, arpa tohumu, gübre, hayvan yemi, fıstık ve zeytin fidanı dağıtımı yaparak büyük destek sağlayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 11 milyon 196 bin adet sertifikalı fide dağıtımı için Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey Kaymakamı Hayrettin Çiçek, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan ile protokol imzaladı.

“Tarımsal alanda önemli projeler yapılıyor”

Gaziantep Valisi Davut Gül, verilen desteklerin çiftçiler için çok önemli olduğunu belirterek, “Kırsal kalkınmada Şahinbey Belediyesi'nin yaptığı çalışmalar, Türkiye'ye örnek olan uygulamalar. İmzalanan bu protokol; mutfağa giren ürünlerin bölgemizde yetiştirilmesi, çiftçinin kazanması ve birçok sektöre katkı sağlaması anlamına geliyor. Gaziantep'te ilçelerimizin hemen hemen tamamında çiftçi sayılarımız artıyor, ama Şahinbey'deki artış diğerlerine göre çok daha fazla. Bu da Şahinbey'de verilen desteğin çiftçide bir karşılılığının olduğunu gösteriyor. İnsanlar destek gördükçe toprağına da daha çok sahip çıkıyorlar. Buna katkı sunan herkese teşekkür ediyor, bundan yararlanacak çiftçilerimize de hayırlı bol kazançlar diliyorum” dedi.

“Çiftçilerimize 3 yıldır fide desteği sağlıyoruz”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, üç yıldır çiftçilere fide desteğinde bulunduklarını belirterek, “Bildiği gibi geçtiğimiz yıllarda zorlu bir pandemi dönemi geçirdik. Bu süreçte gördük ki; tarım, ulaşım sektörü ve tedarik zinciri çok önemli. Şahinbey Belediyesi olarak çiftçilerimizin tohum, gübre, yem, fide ve canlı hayvan gibi ihtiyaçlarını karşıladık. ‘İlçemizde ekilmeyen bir karış alan bırakmayacağız' diye bir hedef koyduk. Altı yıl önce desteklere başladığımızda ekili alan miktarı 80 bin dekar iken, 300 bin dekara çıktı. Şuanda ekilmeyen bir alan kalmadı. İmzaladığımız bu protokolle çiftçilerimize 11 milyon 196 bin adet fide desteği sağlayacağız. Çiftçilerimize bu desteği sağlıyoruz. Yerel tohumlarımızı Antalya'da özel seralarda fide olarak ürettirip yerli tohumu yaygınlaştırarak bölgemizin de damak zevkine uygun domates, biber, patlıcan, salatalık, karpuz ve kavun fidelerini çiftçimize dağıtıyoruz. Bu anlamda çiftçilerimizden olumlu dönüşler aldık. . Desteklerinden dolayı Valimiz Davut Gül'e, Şahinbey İlçe Kaymakamımız Hayrettin Çiçek'e, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Çiftçilerimize çok ciddi destekler veriliyor

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, verilen destekle çiftçilerin önemli bir ihtiyacının giderildiğini belirterek, “Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine yaptığı hizmetler saymakla bitmez. Çok ciddi yatırımlar yapılıyor. Bu destekle çiftçilerimizin önemli bir ihtiyacı giderilmiş oldu. Verdiği desteklerden dolayı Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.