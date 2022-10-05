Çiftçilere hasat kasası dağıtıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, hasat döneminde toplanan zeytinlerin zarar görmesini engellemek için 9 ilçeye dağıtımına başlanılan hasat kasalarının 10 binini Oğuzeli'nde 500 çiftçiye dağıttı.

Zeytinin hasattan işlenmesine kadar olan aşamada fiziksel ve kimyasal zarar görmemesi için önemli olan hasat kasalarının kullanımının kentte yaygınlaşması, verimli bir hasat dönemi için Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı çalışma başlattı. Yürütülen proje ile şehir genelindeki zeytin üreticilerine toplamda 40 bin hasat kasası dağıtılacak.

''Sizleri dinleyerek ilerliyoruz

Dağıtım töreninde konuşan Başkan Fatma Şahin, dünyada yaşanan krizlerin gıda güvenliği meselesinin önemini arttırdığını belirterek şunları söyledi: “Ürünlerinizi toprakta ve suyla uygun şartlarda üretim yaptığınızda bu gıda güvenliğini sağlayacak. Biz 2014 yılında bunu görerek ulaşım ve imar master planlarının yanında iklim master planı yaptık. Şu anda yeşil şehir olduysak her şey 2014 yılındaki yapılan çalışmayla başladı. Sorun çözme kapasitesi çok önemli. Bugün yaptığımız işlerde üzerine koyarak sizleri dinleyerek ilerliyoruz.”

''Zeytin çok üretilmesi ve tüketilmesi gereken özel bir ürün''

Çiftçilerin ekonomik rahatlamasına dikkat çeken Şahin, zeytinin öneminden bahsederek sözlerini şöyle sürdürdü: “Çiftçi rahatlayınca esnaf, esnaf rahatlayınca gıdaya dayalı sanayimiz rahatlıyor şehrin ekonomisi rahatlıyor. Her şey tarımla başlıyor. Zeytin çok üretilmesi ve tüketilmesi gereken özel bir ürün. Daha öncesinde Ege Bölgesi fidanlarını getirdik ektik ama verim alamadık. Kendi ata tohumumuzu buraya ekmemiz ve verimliliği arttırmamız gerekiyordu. Bu tarım okulu ve eğitim gerektiriyor. Sulama işleri için bütün bölgeyi çalışarak kanalların tamiriyle ilgili reçetemizi oluşturduk ve işlere başladık. Sulanabilir arazi arttırılacak.”

Köylerimizin genişlediği, aile ekonomisinin geliştiği bir Oğuzeli için çalışıyoruz

Konuşmasının çiftçinin suya ulaştığı, elektrik maliyetlerinin düştüğü yeni bir dönemin inşasının gerekliliğini vurgulayarak, “Sizleri dinleyerek, ihtiyaçları belirleyip bunu reçeteye dönüştüreceğiz. Bizim çok hızlı bir şekilde bu bölgenin bu şehrin sulanabilir arazilerini arttırarak, yenilenebilir enerjisini tamamlamak lazım. İşin özünde bunlar bize bilgi olarak geri dönüyor. Kayıp kaçak tarladan sofraya yüzde 35. Bu bütün ürünlerde geçerli. Hızlı bir şekilde tesislerimizi tamamlamak lazım, sistemi iyileştirmek gerek. Biz bize düşen kısmıyla elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Toprak analizinden su yönetimine, yenilenebilir enerjiden mazot desteğine kadar çalıştık. Çiftçinin refahını arttırmak lazım. Köylerimizin genişlediği, huzur ve mutluluğun olduğu, ağız tadıyla yemek yediğimiz, aile ekonomisinin geliştiği bir Oğuzeli için çalışıyoruz” diye konuştu.

Vali Gül: Gaziantep'te belediyelerimiz çiftçimizin yanında

Gaziantep Valisi Davut Gül ise Barak Ovası Sulama Projesi'nin son durumu hakkında bilgi vererek, “Oğuzeli bereketli topraklara sahip. Bunun verimliliğinin artması için alışkanlıkları terk etmek gerekiyor. Zeytinde yüzyıllardır gelen bir gelenek var ama iyi toplanır, muhafaza edilir, düzgün işlenip şişelenirse zeytin ilaç. Bunun bir başlangıcı olması gerekiyor. Büyükşehir bir farkındalık oluşturmak için sizlere dağıttı. Bu kasalar bunun başlangıcı olacak. Usule uygun yaptığımızda kazancımızın 5-10 katını kazanacağız. Gaziantep'te belediyelerimiz çiftçimizin yanında. Sulama, gübre, mazot işine giriyorlar” ifadelerini kullandı. Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç da, Oğuzeli'nin dünyadaki en güzel topraklarla, iklime sahip olduğunu belirterek, “Bu çalışma size zeytini korumamız gerektiğini, ezilmemesi, küflenmemesi gerektiğini anlatıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin bize yol gösterme ve örnek olma açısından bu projesi çok önemli” dedi.

Projeyle zeytinin sağlıklı ve kaliteli bir şekilde tüketiciye ulaşması hedefleniyor

Projenin ilk durağı Nizip olurken yüzde 60 hibe ile çiftçilere dağıtılan hasat kasalarıyla zeytinlerin hasar görmeden sağlıklı ve kaliteli bir şekilde tüketiciyle buluşturulması hedefleniyor. Gaziantep'in 9 ilçesinde dağıtımı planlanan zeytin hasadı kasalarının ilk adresi Nizip olmuştu. Daha önce de Nizip'te 400 çiftçiye 8 bin adet hasat kasası verildi. Dağıtım törenine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Oğuzeli çiftçileri ve vatandaşlar katıldı.