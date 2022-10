Çiftçilere son 6 ayda 7 bin kamyonluk tohum ve gübre desteği

Gaziantep'in Şahinbey Belediyesi tarafından ilçedeki çiftçilere 6 ay içerisinde 7 bin kamyonu bulan 69 bin 440 tonluk sertifikalı tohum, fide ve gübre dağıtımı yapıldı.

Şahinbey İlçesi'ndeki çiftçilere arpa, buğday ve mercimek, fide, gübre, dağıtımı gerçekleştiren Şahinbey Belediyesi 4 bin tonluk sertifikalı buğday, arpa tohumu ve gübre dağıtımına Kapcağız Köyü'nde başladı. Çiftçiler piyasadan daha uygun fiyata tohum ve gübre almanın mutluluğunu yaşadı. Tohum ve gübre dağıtım töreninde konuşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, verilen desteklerle ekili alanda ve çiftçi sayısında önemli artışlar sağlandığını belirterek “6 yıldan bu yana çiftçilerimize desteklerimizi aralıksız bir şekilde ve arttırarak sürdürüyoruz. Çiftçimizden gelen her talep bizim başımızın tacıdır. Tarım İlçe Müdürlüğümüzün bize bildirdiği arpa, buğday ve gübre talebinin hepsini aldık. Bu yıl dağıttığımız arpa, buğday ve gübre 4 bin ton oldu. Cennet bir vatan üzerinde yaşıyoruz. Allah şehitlerimizden razı olsun her karışını kanlarıyla suladıkları bu cennet vatanı bize emanet ettiler. Askerlerimiz sınırda vatanı bekliyor. Çiftçilerimiz de bu vatan toprağının her karışını ekerek, biçerek kendi nöbetini tarlasında tutuyor. Allah çiftçilerimizden de, askerlerimizden de razı olsun. 6 yıldan beri her yıl daha da artan ve çeşitlenen desteklerle çiftçimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Desteğimize önce tohumla başlayıp gübreyle devam ettik. Daha sonra yem desteği derken arılı kovan, yumurtacı tavuk, canlı hayvan desteği, fıstık, zeytin fidanı, asma dağıtıp, çiftçilerimizin arazi yollarını yaptık. Hükümetimizin de bakanlarımızın da yapmış olduğu destekler var. Onlar da çiftçimizin gelirinin artması ve artan maliyetlerle sıkıntı yaşamaması için desteklerine arttırarak devam ediyorlar” dedi.

''Fırat'ın suyu önemli''

Çiftçilerin kuraklıktan şikâyet etmesi üzerine Fırat'ın suyunu Gaziantep'e getirmek istediklerini ifade eden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, “Biz belediye olarak çiftçilerimize elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Belki Türkiye'de olmayan destek sağlıyoruz. Ama kuraklık da önemli. Fırat'ın suyu Gaziantep'e getirene kadar çalışacağız. Allah bize bu imkânı vermişse biz de İmkânı sonuna kadar değerlendirmekle mükellefiz. Bana göre Gaziantep'te yapılması gereken en önemli işlerin başında Fırat'ın suyunun Gaziantep'in çiftçisiyle buluşturulması gerekiyor. Bunu mutlaka ve mutlaka yapmak başarmak zorundayız” diye konuştu

''Tüm ihtiyaçlara cevap veriyor''

Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürü Mustafa Aslan, Şahinbey Belediyesi'nin vermiş olduğu desteklerin geleneksel hale geldiğine dikkati çekerek “Şahinbey Belediyesi'nin bir geleneksel çiftçiye destek programında yine bir aradayız. İnanın bu konularla ilgili konuşacak çok bir şey de bulamıyoruz. Sağ olsun hepsini icraatlarıyla başkanım yapıyor. Bu programların başladığı günden beri beraberiz. Elimizden geldiği kadar çok çalışıyoruz ama başkanımız kadar tabii ki destekçi olamıyoruz. Sadece tedarikini yapıyoruz. Gerçekten başkanımla bizim bu dağıtım programlarından önce çok büyük çekişmelerimiz oluyor. Ama daha sonrasında mutlu bir beraberlikle devam ediyor. Bu dağıtımın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

''Tek sorunumuz su''

Şahinbey İlçe Tarım Müdürü Mustafa Güzel, kuraklıktan dolayı istenilen verimin alınamadığını ifade ederek “Kilis yolu dediğimiz bölge bizim için kurak bir bölge. Bu bölgede kuru tarım yapıyoruz. Hasatta gerçekten verdiğimiz emeğe ve çiftçiyle üzülüyoruz. Susuzluğun büyük acısı ve sıkıntısını yaşıyoruz. En ufak su kaynaklarını dahi değerlendiriyoruz. Sadece sulu alanlarda sebzeden çok ciddi bir gelir elde ettik. Gaziantep'te mükemmel bir kurutmalık ve salça kültürü var. Türkiye'nin her yerine gönderiyorlar. Hala biber ve domates toplayan çiftçilerim var. Başkanımdan Allah razı olsun. Çiftçilerimiz Başkanımızın sayesinde geçen sene neredeyse piyasanın üçte bir fiyatına fide aldılar. Bizde tohumda, gübrede çok ciddi destek alıyoruz. Ama sulu alanlarda bunun verimini alırken ne yazık ki bölgede kuraklıktan dolayı istediğimiz neticeyi alamıyoruz. Çiftçimiz yine de yılmadan ekmeye, biçmeye ve üretmeye devam ediyor. Bu bölgedeki tek eksiğimiz su. İnşallah büyüklerimiz bunu görür ve bu bölgeye bir gün suyu getirir” dedi.

Gaziantep İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Türkman ülkenin üretime ihtiyacı olduğuna dikkati çekerek “Şahinbey Belediyemiz 6 yıldan buyana çiftçilere destek oluyor. Türkiye'de bazı Büyükşehir Belediyeleri 100 ton yani 4 tır dağıttığı zaman Türkiye'de ulusal basında reklam oluyor. Bugün dağıtılan 4 bin ton yaklaşık 175 tıra eş değer arkadaşlar ve bunu bir ilçe belediyesi yapıyor. Bu memleketin üretime ihtiyacı var. Bu memleketin vatandaşının sofrasına sağlıklı gıdanın uygun fiyata gitmesine ihtiyacı var. Bunun sağlanması için tarladaki ve ahırdaki üretimin uygun fiyatlı olarak devam etmesi lazım. Şahinbey Belediyesi 2017 yılından buyana Türkiye'de Büyükşehir Belediyelerinin dahi yapmadığı bu işi yapıyor ve gönüllü yapıyor. İşte sosyal belediyecilik budur. Hepiniz adına gerçekten Şahinbey Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum ve unutmayalım yapılan iyiliği özellikle zor zamanda bizim yanımızda duran insanların bu emeğini, bu katkısını unutmayalım'' diye konuştu

Tören sonrasında ise dağıtılan tohum ve gübreler traktörlere yüklenerek çiftçilere teslim edildi. Çiftçiler, piyasadan daha uygun fiyata tohum ya da gübre almanın da mutluluğunu yaşadı.