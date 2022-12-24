Çıkmaz'dan 25 Aralık mesajı

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, bir mesaj yayımlayarak, 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümünü kutladı.

Birinci Dünya Savaşı sonrası Gaziantep'in önce İngilizler, ardından da Fransızlar tarafından işgal edildiğini belirten Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Çıkmaz, "O tarihlerde dünyanın en modern silahlarına sahip olan düşman kuvvetleri Antep'te hiç beklemedikleri bir direnişle karşılaştı. Küçük bir Anadolu kasabası olan Antep, sergilediği kahramanlık destanı ile emperyalist güçlerin hain planlarını alt üst etti. Antepliler, adeta tarihin akışını değiştirdi. Atalarımızın hürriyeti ve vatanın bağımsızlığı uğruna canları pahasına yazdıkları bu direniş destanının 101. yılını coşku ile kutluyoruz" dedi.

Başkan Çıkmaz, 11 ay süren Antep Savunmasında Anteplilerin 6 bin 317 şehit verdiğini hatırlatarak, "İşgal altındaki Anadolu'da kurtuluş meşalesini yakan ilk şehirlerden birisi olan Gaziantep, Kurtuluş Savaşımızın başlatılması ve başarıya ulaşmasında da öncü bir rol üstlendi. 6 bin 317 şehit vererek büyük bir kahramanlık destanı yazan Gaziantep, milli mücadelemizin sembol şehirlerinden birisi oldu. Atalarımızın bu başarısı ile ne kadar gurur duysak azdır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan savunmasında hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.