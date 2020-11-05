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Çikolata ve bisiklet hırsızları kameralara yakalandı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde ev, iş yeri ve inşaattan bisiklet, çikolata ve kablo çalan 3 çocuk, önce güvenlik kameralarına sonra da polise yakalandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde ev, iş yeri ve inşaattan bisiklet, çikolata ve kablo çalan 3 çocuk, önce güvenlik kameralarına sonra da polise yakalandı.


Edinilen bilgiye göre Nizip ilçesinde bir ev, bir iş yeri ve bir inşaatta meydana gelen hırsızlık olayları üzerine Nizip Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler yaptığı incelemelerde, bisiklet, kablo, çikolata, kek, bisküvi, çerez gibi malzemeleri çalan çocukların güvenlik kameralarından önce eşkalini sonra da kimliklerini tespit etti. Ekipler, düzenlediği operasyon ile çocukları yakalarken, çalınan malzemeler ele geçirildi.


Şüpheli çocuklar sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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