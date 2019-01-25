Çıksorut Millet Bahçesi en kısa sürede hizmete sunulacak

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 55 bin 500 metrekare büyüklüğünde 6 mahalleye hitap edecek Çıksorut Millet Bahçesi'ne ilişkin, “Bizim derdimiz, milletimizin derdiyle dertlenmek, milletimizin sosyal hayat standardını daha yukarı çıkarmak. Çıksorut Millet Bahçesi, inşallah en kısa sürede milletimizin hizmetine sunulmuş olacak” dedi.

Türkiye genelindeki millet bahçelerinin sayısına bir yenisini ekmek için çalışan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ikinci millet bahçesinin de kısa zaman içerisinde tamamlanacağının müjdesini verdi. Daha önce 6 mahalleye hitap eden 8 Şubat Millet Bahçesi'ni halkın hizmetine sunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şimdi de 55 bin 500 metrekare büyüklüğündeki Çıksorut Millet Bahçesi'ni halkın hizmetine sunmak için çalışma yürütüyor.

Çıksorut Millet Bahçesi içerisinde, bisiklet yolu, yürüyüş parkuru, 3 adet basketbol sahası, 4 farklı noktada oyun gurubu alanları, makaralı kaydırak tepesi, piknik alanları, fitness alanları, şifalı bitkiler bahçesi, otopark, güvenlik kulübesi ile WC'ler bulunacak. Kısa sürede tamamlanması hedeflenen Çıksorut Millet Bahçesi içerisinde bir de millet kıraathanesi de yapılacak.

55 bin metrekare alan, 6 mahalle

Çıksorut bölgesinin yoğun bir nüfusa sahip olduğuna işaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi olarak çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye genelindeki millet bahçelerinin açılışlarını yapmaya başladı. Şehitkamil Belediyesi olarak biz de ikinci millet bahçesini halkımızın hizmetine sunmak için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Daha önce yaptığımız 8 Şubat Millet Bahçesi, halkımızın hizmetine sunuldu. Şimdi de 8 Şubat Millet Bahçesi içerisinde millet kıraathanesi inşa ediliyor. İkinci millet bahçemizi inşa ettiğimiz Çıksorut bölgesi, nüfusumuzun çok yoğun olduğu bir bölge. Bu bölgede çok büyük bir Çıksorut Millet Bahçesi inşa ediyoruz. Çıksorut Millet Bahçesi içerisinde; bisiklet yolu, yürüyüş parkuru, 3 adet basketbol sahası, 4 farklı noktada oyun gurubu alanları, makaralı kaydırak tepesi, piknik alanları, fitness alanları, şifalı bitkiler bahçesi, otopark, güvenlik kulübesi ile WC'ler bulunacak. Çıksorut Millet Bahçesi içerisinde ayrıca millet kıraathanesi de yapılacak. Çıksorut Millet Bahçesi, yaklaşık 6 mahalleye hitap edecek. Bu alanın bir diğer özelliği de Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu Nurgana Parkı ile karşılıklı olması. Çıksorut Millet Bahçesi, inşallah en kısa sürede milletimizin hizmetine sunulmuş olacak. Bizim derdimiz milletimizin derdiyle dertlenmek, milletimizin sosyal hayat standardını daha yukarı çıkarmak. Milletimiz her şeyin en iyisine layıktır. Tüm ekip arkadaşlarıma vermiş oldukları emekten dolayı teşekkür ediyorum. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.