Cilt bakım ürünleri kişiye özel olmalı

Medical Park Gaziantep Hastanesi, Dermatoloji Uzmanı Dr. Muhammed İsmet Aktaş, bilinçsiz cilt bakım ürünlerinin kullanımı ve zararları hakkında açıklamalarda bulundu.

Cilt tipi ve cilt kalitesine göre kişiye özel seçilmesi gereken bu ürünler, bilinçsiz kullanım ya da güvenilir olmayan markaların tercih edilmesiyle sağlığı tehdit eden boyutlara varıyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Muhammed İsmet Aktaş, bilinçsiz cilt bakım ürünlerinin kullanımı ve yol açtığı zararlar hakkında bilgi verdi.

Peeling yapmadan önce mutlaka uzmana danışın

Peeling uygulamasının dermatolog kontrolünde yapılmasının büyük önem taşıdığının belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Muhammed İsmet Aktaş, “Cilt yanığına varan ileri derece sorunlar genellikle peeling amaçlı kullanılan ürünlerde meydana gelebilmektedir. Peeling, cildin kimyasal ajanlarla kontrollü bir şekilde soyulması işlemidir. Peelinglerin topikal formları olabileceği gibi kış aylarında dermatolog kontrolünde uygulanan su bazlı çeşitleri de vardır. Aynı zamanda kozmetik marketlerde satılan krem formları da bulunmaktadır. Bu ürünlerdeki konsantrasyon miktarı yani etken maddelerin ölçüleri çok önemlidir. İçeriğinde yüksek konsantrasyonda kimyasal soyucu olan kremler yanma reaksiyonu yapabilmektedir. Bazen bu durumlar sadece yanıkla kalmayarak, ciltte pigmentasyona yani kalıcı renk değişimine ya da kalıcı yara izi oluşmasına sebep olabilmektedir. Cilt yanıkları da tedavi sonrası iz bırakabilmektedir. Uzman kontrolünde gerçekleştirilen peeling uygulamaları genellikle kış aylarında yapılmaktadır. Kozmetik marketlerden satın alınarak yapılan peeling işlemlerinde bu tür faktörler göz ardı edilmektedir. Bu uygulamaların güneşle etkileşimi yüksek olduğundan bilinçsiz kullanımı zararlı sonuçlar doğurabilmektedir. Bu nedenle peeling gibi hassasiyet gerektiren uygulamaların dermatolog kontrolünde ya da dermatolog tavsiyesiyle kullanılması önem taşımaktadır. Hangi etken maddelerin hangi amaçla karışım haline getirildiği çok önemli bir faktördür. Her cilt tipine ve cilt kalitesine göre özel nemlendiriciler uygulanmalıdır. Lekeli ciltlerde hafif soyuculu kremler kullanılabilirken, yağlı ciltlere su bazlı, kuru ciltlere hafif yağlı kremler gibi çeşitli ayrımlar gözetilmelidir. Aynı zamanda bu kremlerin uygulanacağı gece, gündüz, yaş kış gibi zaman dilimleri de önem taşımaktadır” dedi.

Taklit ürünlere karşı dikkatli olun

Taklit ürenlere karşı uyarılarda bulunan Aktaş, “Güvenilir markaların taklidi ürünler de yaygın olarak kullanılmaktadır. Ambalajından içeriğine kadar birebir lüks kozmetik ürünlerinin taklidi olan bu tür ürünler çok sağlıksız koşullarda üretilmiş olabilir veya içeriğinde zararlı etken maddeler bulunabilir. Kozmetik ürünler tercih edilirken güvenilir mağazalardan satın almak önem taşımaktadır. Güneş kremlerinde de bu yaşanmaktadır. Üzerinde yazan koruyuculuk oranını barındırmayan taklit ürünleri kullanan hastaların güneşten korunduğunu zannederken uzun süreler güneşe maruz kalma sonucu çeşitli reaksiyonlar yaşaması sık karşılaşılan sorunlardan biridir. Güneş kremlerinin de bütün kozmetik ürünler gibi güvenilir mağazalardan alınması önem taşımaktadır. Bu tür kremlerin içine eklenen etken maddelerin kimyasal etkileşime uygun olması ve toksik etki yapmaması çok önemlidir. Aynı zamanda bu tür ürünler kanserojen maddeler de içerebilir” ifadelerini kullandı.

Cilt bakımında dikkat edilmesi gerekenler

Bilinçsiz kullanımın çeşitli zararlar oluşturabileceğini vurgulayan Aktaş, “Kozmetik marketlerden satın alınarak evde uygulanan cilt bakım ürünlerinde sadece dermatolojik testlerden geçmiş ürünler kullanılmalıdır. Yağlı ciltlere su bazlı, kuru ciltler için de hafif yağlı ürünler tercih edilmelidir. Ürünlerin etken maddelerinin konsantrasyonları çok önemli olduğundan problemli cilt tiplerinde mutlaka bir dermatoloğun tavsiye ettiği ürünler kullanılmalıdır. Hassas ciltlerde inflamasyonu baskılayıcı ve konsantrasyonu düşük peelingler kullanılmalıdır. Bilinenin aksine esmerler de hassas cilde sahip olabilirler. Çabuk kızarma, leke gibi cildin verdiği tepkiler iyi gözlenmelidir. Evde uygulanan bir bakım sonrası ciltte kızarıklık, yanma, kaşınma gibi belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden uzmana başvurulmalıdır. Pahalı marka ürünlerde dahi bilinçsiz kullanım sonrası reaksiyon meydana gelebilmektedir. Bu nedenle bu tür ürünlerin uzman kontrolünde uygulanması en sağlıklı sonuçları verecektir” diye konuştu.