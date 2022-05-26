Çimentoyu en estetik kullananlar ödüllendirildi

ÇEİS tarafından, “Kentsel Alanda Yenilikçi Yaklaşımlar” temasıyla düzenlediği Yapı Tasarım Yarışması'nda kazananlar ödüllerine kavuştu.

Çimentonun inşaat projelerindeki kullanım alanlarına ve şekline ilişkin ön yargıları yıkmayı hedefleyen ve bu yıl ikincisi düzenlenen yarışmanın ödül törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep Valisi Davut Gül, Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, ÇEİS Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı M. Erdal Eren ile çok sayıda konuk katıldı. ÇEİS Yönetim Kurulu Başkanı Konukoğlu, törende yaptığı konuşmada, nispeten görünmez olan çimentonun estetik kullanımlarını görünür kılmak amacıyla, yepyeni bir alan açarken hem sektör profesyonellerinin birikimini hem de genç yeteneklerin yüksek heyecanını aynı başlık altında buluşturmaktan çok mutlu olduklarını söyledi.

Ödüle layık görülen projelerin hayata geçirilmesi konusunda da sorumluluk alacaklarını belirten Konukoğlu; şöyle devam etti:

“Şimdi yeni görevimiz, dereceye giren ve ödül kazanan projelerin hayata geçirilmesi konusunda girişimlerde bulunmak olacak. Kamu kurumları ile iş birliği yaparak, kentlerimizin uygun bölgelerinde betonun estetik ve çevreyle uyumlu örneklerini vatandaşlarımızla buluşturmak için sabırsızlanıyoruz. Uygulama sürecinde ÇEİS olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız.”

''Toplam 14 ödül''

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Toplam 295 bin TL tutarında ödül dağıtılan yarışmada, profesyonel kategoride Dilara Demiralp ve Uğur İmamoğlu'nun, deniz kıyısında konumlanan tekil strüktürlerin yerle ve birbiriyle kurduğu ilişkiyle öne çıkan Ekoton projesi birincilik ipini göğüsledi. Kategorinin ikincilik ödülü, Aslı Erdem, Merve Nur Başer ve Fatma Zeyneb Önsiper'in, farklı organizmalar için yaşam alanları sağlama ve doğayı içinde bulundurabilme potansiyeli taşıyan Concrete Jungle projesinin oldu.

Kategorinin üçüncülük ödülü, Efecan Kuyusuz, Volkan Kaya, Metin Ali Liman, Mustafa Tayyip Kaynar ve Bayram Altındağ'ın, atıl durumda kalan su kulelerinin yeniden işlevlendirilmesine odaklanan Temas projesinin oldu. Kentsel Arayüz DAM, Katmekân, Cubetopia ve Duyusal Beton projeleri ise kategorinin Eşdeğer Mansiyon ödüllerine değer görüldü. Öğrenci kategorisinde ise Melis Beril Yemişçi, Melis Pınarel ve Dilşad Kurdak'ın, eğlenceli ve dinamik tasarım fikri ile rakiplerinden sıyrılan Beton Motus projesine birincilik ödülü verildi. İkincilik koltuğuna, bitkileri tasarıma dahil ederek getirdiği çözümle fark oluşturan Ningen projesiyle Yeliz Kaya, Furkan Berke Çilesizoğlu, İlayda Ömer ve Kurtuluş Atasever oturdu. Kategorinin üçüncülük ödülü, Mertcan Demirhan, Umut Can Korkmaz, Emil Aliyev ve Yusuf Çoşan'ın, su sorununa, betonun öne çıktığı tasarımıyla farkındalık oluşturma çabasıyla takdir gören Sarnıç isimli projesine gitti. Öte yandan, Küf-Beton, Paraboloid Kenet Kavuşma, Döngü ve PAR-KUR projeleri Eşdeğer Mansiyon ödüllerinin sahibi oldu.

Yapı Tasarım Yarışması ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.yapitasarimyarismasi.com/ adresinden ulaşılabiliyor.