ÇİMKO Narlı işletmesi çalışanları iftarda buluştu

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu tarafından Narlı Dolphin Restoran'da düzenlenen iftar yemeğine çalışanların yanı sıra, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif Şen, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, KSÜ Genel Sekreteri Mithat Karaaslan, Pazarcık Kaymakamı Adil Nas, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Osman Aslan, İlçe Jandarma Komutanı Abdulkadir Yağar, İlçe Emniyet Müdürü Murat Balsu, İlçe Jandarma Komanda Bölük Komutanı Teğmen Mustafa Güven, Askerlik Şube Başkanı Asteğmen Mehmet Akgün, Pazarcık Müftüsü Ahmet Sevinç, Narlı Jandarma Karakol Komutanı Başçavuş Nazım Şenocak, Çimko Çimento Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Günbulut, Genel Müdür Cenker Mirzaoğlu, Mali İşler Direktörü İrfan İçin, Satış Direktörü Mehmet Ülger, Satın Alma Direktörü Fevzi Savrun, Fabrika Müdürü Taşkın Kargıner, Kurumsal İşler Müdürü Oktay Özsoy, İnsan Kaynakları Direktörü Çiğdem Gürbüz ve SANKO Holding Özel Güvenlik Genel Müdürü Ferhat Arslan da katıldı.

Çalışanların Ramazanını kutlayan SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu, Türkiye üzerinde oynan oyunların bulunduğunu söyledi. Konukoğlu, “Hep beraber kol kola, el ele, ülke için, vatan için çalışmamız lazım. Herkes evinde tasarruf yaparsa özlenen ülkeye kavuşuruz ve ülkemizi şaha kaldırırız. Tasarrufu evimizde ve iş yerimizde yapmalıyız. İş yerindeki başkasının parası diye düşünmemeliyiz. Müsriflikten kaçınmalıyız. Elektriğimizi suyumuzu dikkatli kullanmalıyız” dedi.

Konuklarının Kadir Gecesini de kutlayan Konukoğlu, “inşallah kazasız belasız bir bayrama ulaşırız. Hayırlı bir Ramazan Bayramı dilerim” temennisinde bulundu.

İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz ise Konukoğlu'na ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederek günün anısına jandarma heykeli hediye etti.

Konukoğlu, masaları dolaşıp konuklara hoş geldiniz dedikten sonra Çimko Çimento'da 10 yıldan bu yana çalışan 6 kişiye içerisine lazerle fotoğrafları işlenmiş kristal plaket verdi. Ayrıca iftarda bulunan en kıdemli personel olan Çimko Çimento İdari İşler personeli Halil Turan'a “En Kıdemli Personel” özel armağanı, İstanbul Altın Rafinesinden SANKO logolu bastırılmış özel tam altın ve takım elbise takdim edildi.

Plaket ve hediyelerin verilmesinden sonra, yapılan çekilişte şanslı çalışanlar 3 tam ve 3 yarım altın kazandı.