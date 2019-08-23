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Cinayet zanlısı, kadın elbisesi giyinmiş şekilde yakalandı

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde cinayet işleyen şüpheli, kadın elbisesi giyinmiş şekilde yakalandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde cinayet işleyen şüpheli, kadın elbisesi giyinmiş şekilde yakalandı. Adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Nurdağı ilçesi Atatürk Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde S.C.'yi 15 Temmuz 2019 tarihinde av tüfeğiyle ateş ederek öldüren olayla ilgisi bulunmayan U.K.'yi de yaralayan B.K., yakalandı. Nurdağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kırışkal mevkinde bayan kıyafetleri giyinmiş vaziyette yakalanan B.K., ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, şüphelinin elindeki çantada tabanca ve bu tabancaya ait 42 dolu fişek ele geçirildi. Karakolda işlemleri tamamlanan B.K., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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