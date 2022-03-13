Çingene Kızı Zeugma Komedi Filmi çekimleri Gaziantep'te başlıyor

Yapımcılığını Zen Yapım İbrahim Akbaba'nın yaptığı yönetmenliğini ise Kamil Çetin'in üstlendiği ‘Çingene Kızı Zeugma' filmi Gaziantep'te başlıyor.

Yapımcılığını Zen Yapım İbrahim Akbaba'nın yaptığı yönetmenliğini ise Kamil Çetin'in üstlendiği ‘Çingene Kızı Zeugma' filminin oyuncuları İstanbul'da akşam yemeğinde bir araya geldi.

Zeugma Mozaik Müzesi'nden çalınan ‘Çingene Kızı' mozaiğinin peşine düşen güvenlik görevlisi Hayri'nin (Orhan Uslu) hikayesinin anlatıldığı Çingene Kızı Zeugma filminin ekibi ilk kez bir araya gelerek basının karşısına geçti. ‘Çingene Kızı Zeugma' filminin çekimler 21 Mart tarihinde Gaziantep'te başlayacak ve 4 hafta sürecek. Gaziantep'te farklı mekanlarda yapılacak çekimler için ön hazırlık süreci titizlikle yürütüldü. Film için yapılan araştırmalar sayesinde tarihe de renkli bir bakış attıracak yapım ekibi, sinemaseverleri etkilemek için hiçbir masraftan kaçınmadı. Müze ve etrafında kurulacak platonun yanı sıra Emniyet müdürlüğü ve havaalanında da plato kuruldu.

Çingene Kızı Zeugma filmi Türkiye'nin yanı sıra kardeş ülke Azerbaycan ve Avrupa'da izleyicisi ile buluşacak.

Yapımcı Akbaba, Filmin tüm hazırlıklarının bittiğini ve Kasım ayı gibi vizyona girmeyi planladıklarını belirterek, “Gaziantep'in sevilen yüzü Orhan Uslu'nun da yer aldığı Çingene Kızı Zeugma komedi filmi çekimleri yakında başlıyor. Sinema severlerin karşısına güçlü kadrosuyla çıkacak olan filmde sürpriz isimlerde olacak” dedi.

Oyuncular, Aysel Nazim (Esra Uslu), Orhan Uslu (Hayri Ferman), Bülent Çolak (Bülent), Orhan Aydın (Barbaros), Serkan Şengül (Hanifi Döner), Deniz Oral (Komiser Ali Uysal), Kubilay Penbeklioğlu (Şoför Yılmaz), Zeynep Gülmez (Melek Kara), Didem Taslan (Tülay), Afrikalı Ali (Cilalı), Sinan Bengier (Mehmet Cımbız), Nıcholas Facey (Mike), Şükran Çağman (Fadime Cımbız), Şaban Kızıldağ (İl Kültür müdürü).