Cinnet getiren polis önce oğlunu sonra kendisi vurdu

Gaziantep'te cinnet getiren bir polis memuru silahla önce engelli oğlunu öldürdü sonra intihar etti.

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi 400 nolu cadde üzerindeki Dışkale sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cinnet getiren Polis memuru Fahri K. silahıyla önce engelli oğlunu vurdu daha sonrada kafasına sıkarak intihar etti. İddiaya göre, olay anında evde bulunan eşi ve diğer oğluna ise dokunmadı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Polis memuru Fahri K. ile oğlunun öldüğünü belirledi. Baba oğulun naaşları otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.