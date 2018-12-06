Çizgi Ötesi Topluluğu'ndan söyleşi etkinliği

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Çizgi Ötesi Topluluğu'nun düzenlediği “Hepimiz İnsanız Deme Bazılarımız Homosaphiens'' adlı söyleşi programı, Araştırmacı Yazar Mehmet Raşit Küçükkürtül'ün katılımıyla GAÜN Fen Edebiyat Fakültesi Ömer Asım Aksoy Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Söyleşide Narayama Türküsü filmi ve Freud'un tezleri üzerinde duran Araştırmacı Yazar Küçükkürtül, medeniyet ve insanlık kavramı ile ilgili doğu ve batı arasındaki kültür farkını, zaman ilerledikçe insan anlayışı ve medeniyet kavramındaki değişikliği konu alarak, eski zamanlarda diri diri insan gömmek gibi cahilce yapılmış hareketlerin sosyolojik nedenlerine değindi. İnsanın geçmişten günümüze, doğudan batıya, erkeğinden kadınına olan tüm görüş ve medeniyet farklılıklarını örneklendirerek anlatıldı.

Söyleşi programına, Topluluk Danışmanı GAÜN Tıp Fakültesi Pediatri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Metin Kılınç, Gaziantep Mostar Gençlik gönüllüleri, akademik idari personel ile öğrenciler katıldı. Konferans sonunda Prof. Dr. Metin Kılınç tarafından Araştırmacı Yazar Mehmet Raşit Küçükkürtül'e plaket takdim edildi.