Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Korkmaz ANKA'da

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Halil Korkmaz Gaziantep Özel ANKA Hastanesi bünyesine katılarak, hasta kabulüne başladı.

Hasta memnuniyeti odaklı anlayışı ile kaliteli sağlık hizmetini hastalarına sunmaya özen gösteren Gaziantep Özel ANKA Hastanesi, hekim kadrosuna güvenilir isimleri dahil etmeyi sürdürüyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Halil Korkmaz, Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'nin güçlü hekim kadrosu arasında yerini alarak hasta kabulüne başladı.

Op. Dr. Halil Korkmaz kimdir?

Dr. Korkmaz, 1966 yılında Gaziantep'in İslahiye İlçesi'nde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Gaziantep'te tamamlayan Dr. Korkmaz, 1995 yılında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları anabilim dalında uzmanlık eğitimini tamamladı.İhtisasını tamamladıktan sonra bir süre Van'da görev yapan Dr. Korkmaz, ardından Gaziantep'e dönerek farklı hastanelerde görev yaptı. Dr. Korkmaz'ın tıbbi İlgi alanları, çocuk alerji astım, idrar yolu enfeksiyonları (İYE), kabızlık, aşılardır. Dr. Korkmaz Ege Üniv Tıp Fakültesi yenidoğan uygulamaları, Pediatrik Gastroenteroloji London ,Çocuk Neonatoloji Günü, 24. Ulusal Neonatoloji günü, 8. Ulusal Pedaitri Kongresi'ne katılmıştır.

Hastaların kendilerini özel ve güvende hissetmeleri için tüm detaylar düşünülerek tasarlanan ve SGK anlaşması ile SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur'lu hastalara ulaşan Anka Hastanesi'nde; Cildiye, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Dermatoloji, Endokrinoloji, Gastroenteroloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi, Kardiyoloji, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, İç Hastalıklar, Algoloji ,Beslenme ve Diyetetik, Klinik Mikrobiyoloji, Neonatoloji, Nöroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Üroloji, Kulak Burun Boğaz, Göğüs Hastalıkları branşları olmak üzere Yeni Doğan Yoğun Bakım, röntgen ve radyoloji laboratuvar, biyokimya laboratuvarı, mikrobiyoloji laboratuvarı hizmetleri veriliyor.