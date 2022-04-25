Çocuk korosu ilk kez 23 Nisan'da seyirciyle buluştu

Medical Park Gaziantep Hastanesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocukları unutmadı. Hastane bünyesinde sağlık çalışanlarının çocuklarının katılımıyla gerçekleşen Medical Gaziantep Çocuk Korosu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ilk kez sahne aldı.

Miniklerden oluşan koro hastane çalışanlara ve etkinliğe katılan misafirlerin yoğun ilgisini gördü. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ekber Şahin tarafından Medical Park Gaziantep Çocuk Korosu'na katılan miniklere takdir belgesi, verildi. Programda konuşan Prof. Dr. Şahin 23 Nisan Çocuk Bayramını kutlayarak, ''Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102. Yılını ve tüm çocuklarımızın ve Dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yürekten kutluyoruz. Medical Park Gaziantep Çocuk Korosu bugün bir koro dinletisi ile sahne aldı. Minik koristlerimiz bugün için çok çalıştı ve çok emek verdi. Havanın sıcak olmasına rağmen, çok başarılı oldular. Bu vesile ile Genel Koordinatör'ümüz Hayrullah Kubba başta olmak üzere hastane yönetimimiz adına kendilerini takdir ve tebrik ediyoruz'' dedi.

Ayrıca kutlamalar çerçevesinde misafirler ve çocuklar için hastanenin terasında sokak oyunları etkinliği de gerçekleştirildi. Büyüklere ve çocuklara elma şekeri, pamuk şeker ve sandviç ikram edildiği hastanedeki kutlamalarda hem büyükler hem de küçükler gönüllerince eğlendi