Çocuk Romatolojisi Uzm. Dr. Gülçin Otar Yener Medical Point Gaziantep'te

Dr. Gülçin Otar Yener, Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı.

Medical Point Gaziantep Hastanesi çocuk yan dal branşlarına her geçen gün yeni birisini ekliyor. Dr. Gülçin Otar Yener, Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı. Çocuk Romatolojisi Kliniği'nde ailesel Akdeniz ateşi, jüvenil idiyopatik artrit, vaskülit gibi romatizmal hastalıkların tanı, tedavi ve izlemi yapılıyor.

Çocuklarda görülen romatizmal hastalıklar hakkında bilgiler veren Dr. Gülçin Otar Yener, “Erişkinlerdeki gibi çocuklarda da romatizma görülebilir ve hastalıkların çoğunluğu genetik geçişli olabilmektedir. Eklemlerde görülen şişlik ve ağrı, sabahları aksayarak yürüme, uzamış ateşle beraber döküntü, tekrarlayan yüksek ateş ve eşlik eden karın ağrısı, göğüs ağrısı veya boğazda iltihaplanma çocukluklardaki romatizmal hastalıkların başlıca belirtileridir. Erken teşhis ve tedavi edilmemesi halinde bu hastalıklar çocuklarda kalıcı hasarlara sebep olabilmektedir. Bu nedenle bu hastalıklar düzenli olarak izlenmesi gerekmektedir. Çocukluk çağı kronik romatizması Juvenil İdiyopatik Artrit, 6 haftayı aşan nedeni bilinmeyen, eklemde şişlik, ağrı, hareket kısıtlılığı ile birlikte özellikle sabahları yataktan kalkmada güçlük ve topallama şeklinde görülür. Sistemik alt tipinde eklem şişliği yanı sıra beraberinde uzamış yüksek ateşle birlikte gövdede döküntü ve göğüs ağrısı görülebilir. Bunun yanında çocuklarda belirli aralıklarla tekrarlayan, birbirine benzeyen, nedeni bulunamayan, yüksek ateşe eşlik eden karın ağrısı ve/veya göğüs ağrısı ve/veya eklem ağrısı ve şişlik atakları oluyor ve bu ataklar 3-4 günde geçiyorsa, ailesel Akdeniz ateşi olabilir” dedi.

Dr. Gülçin Otar Yener kimdir

Uzm. Dr. Gülçin Otar Yener 2009 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden başarılı bir şekilde mezun oldu. 2009 ile 2014 yılları arasında ilk uzmanlığını Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda tamamladı. 2016 ile 2019 Yan Dal Uzmanlık eğitimini ise Çocuk Romatolojisi alanında Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Romatoloj Bilim Dalı'nda gerçekleştirdi.

Ülkenin bir çok şehrinde görev yapan Uzm. Dr. Gülçin Otar Yener, ilk olarak 2009 ve 2014 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda görev yaptı. 2015 ile 2016 yılları arasında Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak çalıştı. 2016 ile 2019 yıllarında ise Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Romatoloji Bilim Dalı'nda görevini başarı ile yerine getirdi. 2019 ve 2021'de ise Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Romatoloji Uzmanı olarak görev yaptı.

Yurt içinde ve yurt dışında birçok kongreye katılım sağlayan Dr. Gülçin Otar Yener, 37. Pediatri Günleri ve 16.Pediatri Hemşireliği Günleri 2015'te sözel bildiri alanında üçüncülük ödülü bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Dr. Gülçin Otar Yener, Çocuk Romatoloji Derneği, Çocuk Romatizma ve Böbrek Hastalıkları Derneği ve Gaziantep Tabip Odası'na üyeliği bulunmaktadır.

Jüvenil idiyopatik artrit, ailesel akdeniz ateşi, henoch schönlein purpurası, kawasaki hastalığı, sistemik lupus eritematosus, jüvenil dermatomyozit, otoinflamatuar hastalıklar ise Uzm. Dr. Gülçin Otar Yener'in ilgi alanları arasında yer almaktadır.