Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nihat Akgül SANKO'da

Nihat Akgül, SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde hasta kabulüne başladı.

Dr.Nihat Akgül 1975 yılında Tunceli'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Mersin'de tamamladı. 2000 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Mecburi hizmetini pratisyen hekim olarak 2000-2002 yılları arasında Batman Gercüş Sağlık Ocağı'nda tamamladı. 2002-2006 yılları arasında İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları İhtisası yapan Dr. Akgül, 2006-2007 yıllarında İzmir Foça'da askeri tabip olarak hizmet verdi.

Hakkari Şemdinli Devlet Hastanesi'nde 2007-2008 yıllarında mecburi hizmet, 2008-2010 yılları arasında ise başhekim olarak görev yapan Dr. Akgül, 2010-2014 yılları arasında Gaziantep Doğumevi'nde, 2014-2019 yılları arasında özel bir sağlık kuruluşunda çalışmalarını sürdürdü.

Dr. Akgül, Aralık 2019 itibariyle SANKO Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği'nde göreve başladı.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği'nde Dr. Akgül'ün yanı sıra, Prof. Dr. Fadıl Vardar, Prof. Dr. Yurdanur Kılınç (Çocuk Hematolojisi ve Çocuk Onkolojisi), Dr. Öğr. Üy. Mehmet Almacıoğlu ve Dr. Öğr. Üy. Ayşe Demirçubuk da hasta kabul etmektedir.

SANKO Üniversitesi Hastanesi

Çağdaş hastane yönetimi anlayışıyla yönetilen ve sağlıkta yüksek kalitenin adresi haline gelen SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde, Acil Servis, Biyokimya, Patoloji ve Tıbbi / Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları, Radyoloji, Nükleer Tıp, Kardiyovasküler Cerrahi, Organ Nakli Merkezi, Nefroloji, Hematoloji, Terapötik Aferez Merkezi, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Dahiliye, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Kulak Burun Boğaz, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Hematolojisi ve Çocuk Onkolojisi, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Plastik Rekonstrüktif Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji, Psikiyatri, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Dermatoloji, Uyku Laboratuvarı, Obezite Merkezi, Periton Diyalizi Merkezi, Pulmoner Rehabilitasyon Merkezi, GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkeziyle uzman tanı ve tedavi yöntemleri uygulanıyor.