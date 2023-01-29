Çocuk şenliğine yoğun ilgi

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezinde 21 Ocak tarihinde açılan ve 29 Ocak tarihine kadar açık kalan Çocuk Şenliğinde Nasrettin Hoca, Niloya, Keloğlan Masalları, Bremen Mızıkacıları Kukuli, Küçük Hazerfen, Elif ve Arkadaşları, Arı Maya ve Aslan Hürkuş müzikalleri ve sinemaları çocuklarla buluştu. Çocuklar ayrıca şişme oyun gruplarıyla ve diğer etkinliklerle doyasıya eğlendiler.

Çocuklarımız tatillerini dolu dolu geçirdi

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezinde dokuz gün süren Çocuk Şenliğinde çocukların tatillerini dolu dolu geçirdiğini ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak, çocuklarımızın sömestr tatilinde zamanlarını dolu dolu geçirmesi, eğlenmesi ve öğrenmesi için çocuk şenliği düzenledik. Dokuz gün süren Çocuk Şenliğinde yaklaşık 200 bin civarında yavrumuz şenliği ziyaret etti. Çocuklarımız kendileri için hazırladığımız müzikaller ve sinemalarla eğlenirken, çocuk atölyelerinde de kendilerini geliştirdiler. Çocuklarımız dolu dolu bir tatil geçirdiler. Onlar mutlu oldukça bizlerde mutlu oluyoruz. Onlara ömür boyu mutlu ve neşeli bir hayat diliyorum" diye konuştu.