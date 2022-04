Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Akaltun Medical Park Gaziantep'te

Dr. İsmail Akaltun hasta kabulüne başladı.

Medical Park Gaziantep Hastanesi çocuklara yönelik gerçekleştirdiği sağlık hizmetleri ve yan dal branşları ile bölgede fark oluşturmaya devam ediyor. Bu bağlamda, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Doç. Dr. İsmail Akaltun hasta kabulüne başladı.

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Doç. Dr. İsmail Akaltun

Doç. Dr. İsmail Akaltun 2004 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimini tamamlamıştır ve ardından İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda 2014 yılında uzmanlığını gerçekleştirmiştir. Türkiye'de birçok yerde görev yapan Doç. Dr. Akaltun ilk olarak, 2004 yılında Diyarbakır Çermik Devlet Hastanesi'nde pratisyen hekim olarak, 2005'te Sağlık Grup Başkanlığı görevi, 2008 yılına gelindiğinde ise Adana Numune Hastanesi Üroloji Bölümünde Asistanlık görevini başarıyla sürdürmüştür. Kariyerinde başarılara imza atan Doç. Dr. Akaltun, 2009 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları bölümü Asistanlık, 2014'te Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzman hekim olarak başlamış olup, sırasıyla, 2015'te Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2016 ile 2021 yıllarında Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve son olarak da 2021'den günümüze dek Harran Üniversitesi Tıp Fakültesine Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı olarak çalışmştır. Şu an Medical Park Gaziantep Hastanesi'nin güçlü hekim kadrosuna dahil olan Doç. Dr. Akaltun yurt içinde ve yurt dışında, uluslararası bir çok kongre ve seminere katılım sağladı. 2012'de San Francisco American Academy of Child and Adolescent Psychiatry Kongresi'ne katıldı. 2013 yılında Prof. Dr. Behiye Alyanak'la beraber geçirilmiş toxoplazma enfeksyonunun dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile ilişkisi hakkında tez çalışmasıyla kariyer eğitimini taçlandırdı. 15-16 Mart 2018 yılında düzenlenen çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanları için travma ve afet eğitimine katılım sağladı. Bir çok akademik araştırma ve yayına dahil olan Medical Park Gaziantep Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Doç. Dr. İsmail Akaltun'un ilgi alanları, Otizm, disosiyatif bozukluk, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu anksiyete bozuklukları, obsessif kompulsif bozukluk, depresyon olarak sıralanmaktadır.