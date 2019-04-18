Çocuklar, doğaya dokunarak büyüyor

Dülük Tabiat Parkında 12 ay boyunca faaliyetlerini aralıksız olarak sürdüren Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampı, farklı yaş gruplarındaki öğrencileri doğa, spor ve eğlenceyle buluşturmaya devam ediyor. Kurumlar arası işbirliğiyle yürüttüğü sosyal projelerle çocuk yaştaki binlerce öğrenciyi kamp alanında misafir eden Şehitkamil Belediyesi, minik yaştaki çocukların ve gençlerin çevre bilinçlerinin artması konusunda da birbirinden önemli çalışmalara imza atıyor.

"Kampçı öğrencilerimiz doğaya daha fazla saygı duyuyorlar"

Gençlik kampında doğayla buluşan ve birbirinden renkli etkinliklerin ardından enerjilerini deşarj ederek evlerine dönen öğrencilerin kamp programının ardından doğaya daha fazla saygı duyduklarını ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gençlik Kampında gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili yaptığı açıklamada bulunarak, “Çocuklarımız ve gençlerimiz, doğaya dokunarak büyüsünler diye Gençlik Kampımız 4 mevsim boyunca faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Kamp faaliyetleri katılımcı öğrencilerimizin çevre bilinçlerinin artması konusunda büyük fayda sağlıyor. Doğayla buluşan ve birbirinden renkli etkinliklerin ardından enerjilerini deşarj ederek evlerine dönen öğrencilerimizin kamp programının ardından doğaya daha fazla saygı duyduklarını gözlemliyoruz. Kamp alnında barınak kurmak, ateş yakmak, o ateşte etkinlikler yapmak, doğa koşullarında hareket kabiliyeti kazanmaları kamp çalışmalarının faydalarından sadece birkaçı. Faaliyetlerin gerçekleştirildiği parkurlar, öğrencilerimizin motor gelişimini de olumlu yönde etkiliyor. İmkanlarımız doğrultusunda çocuklarımızı ve gençlerimizi kamp alanında misafir etmeye ve doğayla buluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.