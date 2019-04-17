Çocuklar eğlenerek geri dönüşümü öğreniyor

Etkinliğe katılan öğrenciler, geri dönüşünün ne olduğunu ve önemini öğreniyor.

Uyguladığı geri dönüşüm projeleriyle Türkiye'de örnek olarak gösterilen Şehitkamil Belediyesi, ilkokul öğrencilerinin geri dönüşüm konusunda bilinçlenmelerini sağlayacak yeni bir etkinlik daha gerçekleştiriyor. Çevreye duyarlı nesillerin yetişmesi için çok sayıda etkinlik gerçekleştiren Şehitkamil Belediyesi, son olarak Şehit Ahmet Bozkurt İlkokulu öğrencilerine yönelik eğlenceli bir eğitim faaliyeti düzenledi. Şehitkamil Belediyesinde görevli eğitmenler, MÖPÇATAN karakteriyle birlikte drama tekniğini kullanılarak çocuklara; MÖP ile çöpün farkını, atıkların nasıl sınıflandırıldığını, geri dönüşümün yararlarını, çevre kirliliğinin zararlarını anlattı. Çocuklara yönelik geri dönüşüm konulu eğlenceli yarışmalar düzenleyen görevliler, yarışmalarda dereceye giren çocukları çeşitli armağanlarla ödüllendirdi.

Etkinlik sonrası konuşan öğrenciler, çok faydalı bilgiler öğrendiklerini ifade ettiler ve öğrendikleri bilgileri hayatlarında uygulayacaklarını kaydettiler.

Çok Güzel Ve Faydalı Bir Etkinlik

Yapılan etkinliğe ilişkin açıklamada bulunan Şehit Ahmet Bozkurt İlkokulu Müdürü Hüseyin Polat, öğrencilerin erken yaşta bilinçlenmelerini sağlayan bu faaliyeti çok önemsediğini dile getirdi. Okul olarak geri dönüşüm konusunu çok önemsediklerini belirten Hüseyin Polat, şu değerlendirmede bulundu:

“Bugün okulumuza Şehitkamil Belediyesinden gelen görevliler, çocuklarımızla oyunlar oynayarak, yarışmalar düzenleyerek MÖP projesini ve geri dönüşümü anlattılar. Şehitkamil Belediye Başkanımızın çocuklarımıza yönelik başlattığı bu etkinlik, çok güzel ve faydalı bir etkinliktir. Yavrularımızın gelecekleri için yapılan bu faaliyeti çok önemsiyoruz. Bu konuda emeği geçen başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu olmak üzere herkese teşekkür ederiz. Okul olarak geri dönüşüm konusunu çok önemsiyoruz. Şehitkamil Belediyemizin okulumuza yolladığı MÖP seti ile çocuklarımızla birlikte; kağıt, plastik, cam, metal ve atık pilleri ayrı ayrı toplayarak belediyemize teslim ediyoruz.”