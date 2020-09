Çocuklar için korona virüs tedbirleri

Zerrin Tekinkuş, yeni tip korona virüsün her yaştaki çocuğu etkilediğini dile getirerek, çocukları bu salgından korumak için alınması gereken önlemleri sıraladı.

Küresel bir tehdit haline gelen korona virüsün en çok 65 yaş üstü insanları etkilediği bilinse de salgının yaşandığı ülkelerden gelen verilerin çocukları da etkilediğinin ortaya çıkması aileleri tedirgin etti. Zerrin Tekinkuş, korona virüs salgınına karşı çocukları korumak için nelere dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili bilgiler vererek, “Salgın başladığında okulların tatil edilerek uzaktan eğitime geçilmesi ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı getirilmesi çocuklar adına alınan en önemli kararlar oldu. Ancak ailelerin bu salgında bilinçli ve dikkatli davranması gerekiyor. Öncelikli olarak çocuklar da dahil herkesin el temizliğini tam yapması çok önemli. Covid-19'a karşı en etkili önlemlerin başında el yıkamak geliyor. Dışarıdan gelince, yemekten önce, yemekten sonra mutlaka 20 saniye kuralına uyularak eller yıkanmalı. Bunun yanı sıra sosyal mesafe kuralı çok önemli. Eğer dışarı çıkmak zorunlu ise kalabalık olmayan yerlere ve en sakin saatler tercih edilerek gidilmeli. Kapalı alanlara mecburiyet yoksa gidilmemeli. AVM, çarşı, markete gidilmemeli. Yine zorunlu sebepler olmadıkça evde kalmaya özen gösterilmeli. Çocuklar sokak, bahçe ve parklarda oyun için zaman geçireceklerinde maske takıp, sosyal mesafeye dikkat etmeleri gerektiği öğretilmeli. Çocukların bağışıklıklarını güçlü tutmak için doğal ve sağlıklı beslenmelerine çok dikkat edilmeli, ayrıca gece uykularını almaları sağlanmalı. Çocukların hapşırma, ateş, öksürme gibi belirtileri olan kişilerin yakınlarında olmamalarını sağlayın. Önemli olan gerekli koruyucu önlemleri almaktır” dedi.

El yıkama ve temizlik kurallarının unutulmaması gerektiğini ifade eden Tekinkuş, "Unutulmamalıdır ki, korona virüs (Covid-19) isimli bir virüsün oluşturduğu, tüm dünyayı etkileyen salgın halen etkisini sürdürmektedir. Her ne kadar ülkemizde sokağa çıkma yasağı dahil pek çok kısıtlama hafifletilip kaldırılsa da, bizler sorumlu vatandaşlar olarak çok dikkat etmeliyiz. İnsanlarla temasta olacağımız her an maskeli olmalıyız ve maskeleri işi bitince mutlaka çöpe atmalıyız. El yıkama ve temizlik kurallarını unutmamalıyız. Bir buçuk iki metre kadar olması gereken sosyal mesafeyi korumalıyız. Zorunlu olmadan kalabalık ortamlara girmemeliyiz. Bu tedbirler üzücü neticeleri yüksek oranda engelleyip azaltacaktır” diye konuştu.