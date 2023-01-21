Çocuklar yorgunluğunu yarıyıl tatilinde eğlenerek atacak

Karnelerini alarak yarıyıl tatiline giren çocuklar, yarıyıl tatilinde Şahinbey Belediyesi Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Çocuk Şenliği Programı oluşumunda dönemin yorgunluğunu atıyorlar.

Yoğun okul programından biraz olsun uzaklaşıp dinlenmek isteyen öğrencilerin merakla beklediği yarıyıl tatili başladı. 2022-2023 eğitim öğretim döneminin ilk yarısını tamamlayan öğrenciler karne almanın heyecanını yaşarken, Şahinbey Belediyesi çocukların tatili hem eğlenceli hem de verimli değerlendirmesi için Çocuk Şenliği Programı düzenlendi.

9 gün boyunca her bir masal kahramanının sinema salonlarında gösterimde olacağını belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Sömestr tatili başladı, karne maratonu bitti. Karnelerini alan tüm öğrencilere başarılar diliyorum. Şahinbey Belediyesi olarak sömestr tatilini güzel geçirmeniz adına 9 gün boyunca sizler için harika etkinlikler hazırladık. Çocuk müzikalleri, Nasreddin Hoca, Keloğlan gibi eğlenceleri şeyler var. 9 gün boyunca her bir masal kahramanı burada sinema salonlarımızda gösterimde olacaktır. Ayrıca 4 bin 300 metrekare fuar merkezimiz de şişme oyun grupları burada çocuklarımız hem oyun oynayacak hem de diğer oyunlarla eğlenmiş olacaklar, aynı zamanda eğlenmek ve öğrenmek adına sanat merkezimizin üst katında çocuklarımız için hazırladığımız sanat atölyelerimiz var. Burada eğlenerek el becerilerini geliştirme adına birçok faaliyeti gerçekleştirebileceklerdir. Etkinliğimiz 9 gün boyunca devam edecek tüm çocuklarımızı burada eğlenmeye öğrenmeye davet ediyorum” diye konuştu.

Şahinbey Belediyesi tarafından Şahinbey Belediyesi Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Çocuk Şenliği Programı oluşumunda her yaş grubuna yönelik çeşitli eğlence ve oyun alanları, 23 Ocak-3 Şubat'taki yarıyıl tatili boyunca 21-29 Ocak tarihlerinde çocukları ve ailelerini bekliyor.