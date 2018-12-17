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Çocuklara doğa ve hayvan sevgisi aşılandı

İslahiye de Öğrenciler yönelik hayvan sevgisi ve doğa bilinci aşılamak üzere konferans düzenledi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP)Gaziantep Şube Müdürlüğü İslahiye Şefliği tarafında İslahiye Cumhriyet Ortaokulu 5.sınıfların oluşturduğu yaklaşık iki yüz öğrenciye biyolojik çeşitlilik kapsamında hayvan sevgisi ve doğa bilincini yerleştirmek amacıyla bilgilendirme konferansları düzenlendi. Konferanlarda öğrencilere biyokaçakçılık, biyolojik çeşitlilik, hayvan sevgisi, doğa ve çevre bilinci konuları anlatıldı


DKMP Gaziantep Şube Müdürlüğünce hazırlanan program kapsamında İslahiye DKMP Sabri Saltan tarafında İslahiye ve Nurdağı'nda ki tüm okullarda gerçekleştirilecek.

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