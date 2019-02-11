Çocuklarda büyüme ağrılarına dikkat

Öğretim Üyesi Begümhan Turhan, çocuklarda özellikle gece ortaya çıkan ve uykudan ağlayarak uyandıran büyüme, uzama ağırları konusunda anne ve babaları uyardı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Begümhan Turhan, çocuklarda sıklıkla görülebilen büyüme ve uzama ağrıların özellikle geceleri ortaya çıktığını belirterek, çoğu zaman ise ağrıların çocuğu uykudan ağlayarak uyandırabilecek düzeyde olabileceğini ifade etti. Anne ve babalara uyarılarda da bulunan Turhan, ağrıların şiddetli olmasına rağmen zararsız olduğunu da ifade etti.

“Çocuğun travma yaşayıp yaşamadığını bilmek önemli”

Ağrıların sıklıkla kollarda ve dizlerde görüldüğünü belirten Turhan, ağrıların özellikle 3-12 yaş civarı ortaya çıktığını ve kısa süreli ağrılar olup kemik gelişimiyle beraber büyümenin bir işareti olduğunu belirtti. Begümhan Turhan, ağrıların görülme sıklığının, cinsiyete göre farklılık göstermediğini ancak erkek çocuklarda daha şiddetli ağrılar şeklinde hissedildiğini ve daha hareketli çocuklar ile esnek yapıya sahip çocuklarda daha sık görülebildiğini ifade etti.

Ağrıların şekli konusunda detaylı bilgi veren Turhan, “Bu ağrılar kramp şeklinde, derin, rahatsız edici bir tarzda hissedilmektedir. Ağrının en çok hissedildiği bölgeler bacaklar, baldır bölgesi, bacağın ön tarafı ve özellikle diz kapağının hemen altıdır. Bazen ayak bileğinde de ağrı olabildiği gibi el bileği ve dirsekler de etkilenebilir. Ağrının simetrik olması büyüme ağrısı tanısı için önemlidir. Büyüme ağrısı tanısı için diğer önemli bilgiler ağrıların şekli, sıklığı, şiddeti, süresi hakkındaki ayrıntılı bilgilerdir. Büyüme ağrılarında çocuklar sürekli farklı eklem noktalarının ağrılarından yakınırlar. Eğer ağrı hep aynı noktada yoğunlaşmış ise, bu noktada hassasiyet, şişlik ve aksama söz konusuysa bu ağrı büyüme ya da uzamaya bağlı bir ağrı olmayabilir. Çocuğun gün içinde herhangi bir travma yaşayıp yaşamadığını öğrenmekte önemlidir” dedi.

“Bel ve kalça ağrıları mutlaka araştırılmalı”

Anne ve babaların bilinçlenmesi gereken durumlarla ilgili olarak ifadelerini dile getiren Begümhan Turhan, “Bazen kalça çıkığı, perthes (çocuk ortopedisi hastalığı) hastalığı veya kalçanın sinoviti (üst sonlunum yolu enfeksiyonu) gibi durumlar da dize yansıyan ağrılar yapar. Ancak, bu durumlarda hikaye farklıdır. Ağrıya aynı zamanda yürüyüş sırasında uzvu taşıyamama ve aksama da eşlik eder. Kemik tümörleri, kan hastalıkları gibi ciddi hastalıkların bir kısmı çocukluk çağında sık görüldüğü için ayırıcı tanıda mutlaka dikkat edilmelidir. Eklem iltihabı ve romatizmal eklem hastalıklarında ise ayırt etmek daha kolaydır. Ayırt etmede yardımcı olan testler hekim tarafından istenen laboratuvar testleridir. Omurga, özellikle bel bölgesi ve kalçadan kaynaklanan ağrılarda, ağrının kaynağı mutlaka araştırılmalıdır. İyi karakterli bir ağrı olan büyüme ağrılarının tedavisinde, herhangi bir aktivite kısıtlamasına gerek duymayınız. Çocuklar okula gidebilir ve fiziksel aktivitenin engellenmesine gerek yoktur. Ilık bir duş ve masaj iyi gelecektir. Bazen doktor kontrolünde ağrı kesiciler de kullanmak gerekebilir” diyerek anne ve babalara seslendi” diye konuştu.