Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonuna dikkat

Zerrin Tekinkuş, tedavi edilmediği takdirde kronik böbrek yetmezliği gibi önemli sorunlara neden olabilen idrar yolu enfeksiyonların ciddiye alınması gereken en önemli çocuk hastalıkları arasında yer aldığına dikkat çekti.

İdrar yolu enfeksiyonlarının çok sık karşılaşılan çocuk sağlığı problemlerinden biri olduğunu söyleyen Zerrin Tekinkuş, her yaş grubunda ortaya çıkmakla birlikte, özellikle hayatın ilk bir yılı kalıcı böbrek hasarı oluşturması açısından en riskli dönemi oluşturduğunu dile getirdi.

Dr. Zerrin Tekinkuş, hastalıkla ilgili şu bilgileri verdi:

“Üriner sistem enfeksiyonları olarak da adlandırılan idrar yolu enfeksiyonları üriner sistemin herhangi bir kısmının (böbrekler, idrar yolları ve idrar kesesi) başta bakteriler olmak üzere mikroplarla enfekte olmasına denir. İdrar yolu enfeksiyonu, çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonlarından sonra en sık görülen enfeksiyonlardan biridir. Enfeksiyon sadece mesanede yerleşmişse 'sistit', böbreğe de ulaşmışsa “piyelonefrit” adını alır. Erkek çocuklarda özellikle de sünnetsiz bebeklerde daha fazla görülürken daha ileriki yaşlarda kız çocuklarda ise görülme sıklığı artmaktadır. Genel olarak 5 yaş altındaki kız çocuklarda yüzde 3-7, erkek çocuklarda ise yüzde 1-2 oranında görülür. Çocuklarda en sık idrar yolu enfeksiyonları etkeni bağırsak kökenli bakterilerdir Tuvalet temizliği iyi ve doğru biçimde yapılmadığında idrar yolu enfeksiyonu kaçınılmazdır.”

"Önlem alınmazsa böbrek hasarlarına neden olabilir"

Yüksek ateşi olan her bebekte idrar yolu enfeksiyonu araştırılması gerektiğini belirten Dr. Tekinkuş, “Bebeğin kesik kesik idrar yapması, idrar yaparken ağlaması, idrarın kötü kokulu olmasının yanı sıra uzamış sarılık, uykuya eğilim, hareketlerde azalma, ağlama, huysuzluk, huzursuzluk, iştahsızlık, beslenme bozukluğu, ishal, kusma, kilo alamama gibi genel durumundaki değişiklikler de bu hastalığın belirtileri arasındadır" dedi. Küçük bebeklerde genital bölge hijyeninin enfeksiyonlardan korunmada çok önemli olduğunun altını çizen Dr. Tekinkuş, “İdrar yolu enfeksiyonu oluşmasının en önemli nedeni, dışkı yoluyla bulaşan bakterilerdir. Genital temizlik iyi yapılmadığı takdirde bu bakteriler idrar yolunda kolayca ilerler anlamlı sayıya ulaştıklarında idrar yolu enfeksiyonu ortaya çıkar. Bebeklerin bezlerinin sık sık değiştirilmesi, genital bölgenin suyla veya alkolsüz ıslak mendillerle silinmesi ve kurutulmasının hastalığı önlemek için önemlidir. Kız çocuklarında genital bölgeye bulaşan bakterilerin mesaneye ulaşması daha kolay olduğu için erkeklere göre kız çocuklarında idrar yolu enfeksiyonu daha fazla görülmektedir. Çocuklarda günlük temizliğin tuvalet kağıdıyla önden arkaya doğru yapılması lazım. Suyla yıkamak ise daha iyidir. Eğer ıslak mendille temizlik yapılacaksa, su bazlı olanların tercih edilmesinde yarar var. Çok sulu bırakılırsa da kurulanması gerekir. Bunların dışında sıkı giyinmemek, çamaşırın sentetik değil pamuklu olması önemlidir" dedi.

İdrar yolu enfeksiyonunun çocukluk çağında tedavi edilmez ise böbreklerde hasar oluşmasına sebep olabildiğini, uzun süreli izlemde tansiyon yüksekliği, kronik böbrek yetmezliği gibi çok ciddi sorunlara neden olabileceğine dikkat çeken Zerrin Tekinkuş, “Enfeksiyon tedavisinde önce idrar kültürü testi yapılır, kültürde üreyen bakteriye göre ilaç tedavisi uygulanır. Tedavinin ardından yeniden idrar testi alınarak hastalığın geçip geçmediği kontrol edilir" diye konuştu.