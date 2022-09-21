Çocuklarda inmemiş testis tedavisi

Dr. Osman Zeki Karakuş, zamanında doğan her yüz çocuktan birinde, erken doğan her yüz çocuktan ise 5-6'sında inmemiş testis görüldüğünü söyledi.

Testislerin yani erkek çocuktaki yumurtaların skrotum denen torbaya inişini tamamlayamaması ve yukarıda bir yerde kalmasının inmemiş testis olarak tanımlandığını belirten Doç. Dr. Karakuş, testislerin anne karnındaki bebeğin kendi karnının içerisinde yerleşik olduğunu ifade etti.

Doğuma yakın zamanda testislerin karın içerisinden kasıktaki kanalı takip ederek torbaya indiğini anımsatan Doç. Dr. Karakuş, “Testislerin torbaya inişini düzenleyen birçok hormonal ve anatomik yapı vardır. Bunların herhangi birinde oluşan bozukluk inmemiş testisle sonuçlanır. Hastaların hemen hemen yarısında sağda, dörtte birinde solda ve kalan dörtte birinde ise iki taraflı görülmektedir” dedi.

“Aileler inmemiş testisi nasıl fark edebilir”

Ailenin ya da rutin taramalarda sağlık personelinin torbayı boş görmesinin inmemiş testisin başlıca geliş sebebi olduğunu ifade eden Doç. Dr. Karakuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Torbanın boş olması her zaman inmemiş testis olduğunu göstermez. Fizik muayenede testisin kasık kanalında olup olmadığına dikkat edilir. Kasık kanalında bulunan testis torbaya çekilmeye çalışılır. Eğer testis torbaya indirilemiyorsa bu inmemiş testistir. Ancak kasık bölgesindeki sinir uyarılarının hassasiyetine bağlı olarak çocuklarda kasık bölgesine elle dokunma veya soğuk teması ile testisler refleks olarak kasığa yukarı kaçabilir. Bu durum yanlışlıkla inmemiş testis olarak algılanabilir. Bu ayrımın yapılmasında en sağlıklı yöntem çocuğun bir çocuk cerrahisi uzmanı tarafından muayene edilmesidir.”

“İnmemiş testis ne zaman tedavi edilmelidir”

İnmemiş testisin tedavi süreci ile ilgili bilgi veren Doç. Dr. Karakuş, şunları kaydetti:

“Testis torba dışında vücut sıcaklığında bulunduğu durumda zamanla iç dokusunda bozulmalar olmaktadır. Bu nedenle olabildiğince erken dönemde tedavi gerekmektedir. Eskiden 2 yaş öncesinde indirilmesi önerilmekteydi. Ancak son dönemlerde yapılan araştırmalar testislerde olan etkilenmenin 6 ay civarında başladığını göstermektedir. Bu nedenle 9 aylıktan itibaren en geç 18 aylığa kadar ameliyat edilmesini öneriyoruz.

İnmemiş testis tedavisinde testisin yerine göre birkaç farklı yöntem uygulanmaktadır. Eğer testis kasıkta ya da torbalar dışında bir yerde ele geliyorsa klasik tedavisi kasık bölgesinden bir kesi ile testisin bulunması ve sonra torbaya dikişlerle sabitlenmesidir. Burada önemli olan inmemiş testisi olan hastalarda kasık kanalının da açık kalmış olabileceği için fıtık onarımının da yapılması gerekmektedir.”